Băuturi alcoolice, piese auto și mai multe boxe nedeclarate au fost depistate în cadrul controalelor vamale la postul Leușeni

Funcționarii postului vamal Leușeni au contracarat trei tentative de transport ilicit de bunuri la trecerea frontierei, pe sensul de intrare în țară, potrivit unui comunicat al Serviciului Vamal.

În primul caz, controlului de specialitate a fost supus un autoturism de model Volkswagen Golf ce se deplasa din România, condus de un nerezident în vârstă de 23 de ani.

„Chiar dacă șoferul declarase că transportă doar bunuri personale, printre acestea au fost depistate două boxe noi, brand – Tannoy Prestige, nedeclarate autorității vamale”, se arată în comunicat.

Sursa: customs.gov.md

În alt caz, verificărilor a fost supus un microbuz de model Mercedes Sprinter, care se deplasa din Marea Britanie, condus de un bărbat cu dublă cetățenie (MDA/ROU) în vârstă de 18 ani.

„În compartimentul marfar au fost depistate băuturi alcoolice tari, care nu au fost declarate la trecerea frontierei”, scrie Serviciul Vamal.

Sursa: customs.gov.md

Totodată, un lot de piese auto tăinuite au fost depistate după ce controlului vamal a fost supus un autocamion, ce se deplasa din Belarus și transporta produse lactate în regim vamal de import.

„Șoferul, un cetățean moldovean de 38 de ani, a comunicat că nu transportă alte mărfuri decât cele indicate, bunurile nedeclarate au fost depistate în compartimentul lateral al camionului”, conform Serviciului Vamal.

Sursa: customs.gov.md

Drept urmare, SV anunță că toate mărfurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoanele riscă să fie sancționate contravențional.