Bani primiți vs. reforme realizate. Cât a valorificat R. Moldova din Planul de creștere de 1,9 miliarde de euro, care sunt restanțele și cum răspund autoritățile

O sumă totală de 503 milioane de euro a fost eliberată R. Moldova din Planul de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro oferit din partea Uniunii Europene. Totodată, 28 de reforme au fost realizate din cele 153 stabilite pentru perioada 2025–2027, iar două care urmau să fie realizate până la sfârșitul anului 2025, sunt restante. Din suma totală debursată, 41,59 de milioane de euro sunt granturi, iar restul – împrumuturi. Sumele sunt eliberate pe etape, odată cu relizarea reformelor.

Autoritățile R. Moldova înregistrează două restanțe la îndeplinirea condiționalităților pentru eliberarea sumelor din Planul de creștere, care urmau a fi realizate până în decembrie 2025. Ambele sunt pe domeniul energetic. Este vorba de finalizarea și punerea în funcțiune a Liniei electrice de 400 kV Vulcănești Chișinău și de posibilitatea ca marii consumatori industriali de gaze să-și procure gazele de pe piața liberă a gazelor. Pentru fiecare suma eliberată este de 15,47 milioane de euro, adică aproape 31 de milioane de euro. Până la sfârșitul anului 2025 au fost realizate 28 de reforme, fiind oferite finanțări totale de 255,4 milioane de euro.

„Restanțele care sunt vor fi recuperate și trebuie să înțelegem că fiecare reformă, e agenda de reforme, multe dintre reforme au fost deja implementate. Toate reformele vin și cu remunerare sub forma unui transfer, adică toate transferurile de la Uniunea Europeană sunt condiționate de reforme. Și dacă o reformă este implementată, să zicem, un semestru mai târziu, atunci și banii vin cu un semestru mai târziu. Nu sunt bani pierduți, asta vreau să spun”, a declarat Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, invitat în cadrul Podcast ZdCe.

„În același timp, ritmul de absorbție pe care îl are Republica Moldova este cel mai bun dintre toate statele candidate. Toate statele candidate au astfel de mecanisme, de planuri de creștere, și ritmul nostru este de 93% față de ceea ce e planificat. 93% este cel mai înalt ritm. A fost remarcat și de directorul general Koopman la Bruxelles (Gert Jan Koopman, Director General al Direcției Generale pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere, n.r.), responsabil de directoratul ENEST, pentru vecinătate. Este cel mai bun ritm de absorbție dintre toate statele candidate. 24 din 26 de măsuri de reformă au fost implementate în semestrul precedent, ceea ce ne-a permis să absorbim circa 189 de milioane de euro la începutul acestui an, plus ce a fost anul trecut, în jur de 500 de milioane de euro în total.

Acești bani sunt deja prevăzuți în buget și din ei se finanțează proiectele pe care le implementează guvernul. Proiecte de infrastructură, proiecte de susținere a business-ului, viitorul spital regional de la Bălți și multe alte proiecte. Deci aceste fonduri sunt deja în buget, sunt deja prevăzute în buget, deci pentru noi este important să absorbim acești bani ca să putem finanța acele măsuri despre care v-am vorbit, adică care sunt acoperite din acești bani. Este o prioritate zero a guvernării. Guvernul urmărește îndeaproape, cu toate ministerele, implementarea acestor reforme”, a mai adăugat Marcel Spatari.

Următorul termen limită de realizare a încă 15 reforme este luna iunie 2026. După îndeplinirea condiționalităților ar urma să se facă debursări totale de 152,8 de milioane de euro. În iunie 2025, R. Moldova a beneficiat de o prefinanțare în valoare de 270 de milioane de euro împrumuturi la care s-au adăugat 24,3 milioane de euro granturi.

Datele sunt prezentate într-un panou informativ digital, unde sunt afișate reformele asumate de autoritățile R. Moldova, termenele, sumele asociate, nivelul de realizare și plățile efectuate.

Pachetul de sprijin în valoare de 1,9 miliarde de euro pentru a susține planul de creștere economică al Republica Moldova pe drumul său către UE a fost adoptat de Comisia Europeană în octombrie 2024. În martie 2025, Parlamentul European și Consiliul a aprobat Planul de creștere pentru R. Moldova și Consiliul a luat decizia finală. În mai 2025 a fost semnat Acordul privind Mecanismul de implementare a Planului de Creștere dintre UE și R. Moldova.

La 4 iulie 2025, s-a anunțat finanțarea preliminară în valoare de 270 milioane de euro la primul summit istoric UE–Moldova, desfășurat la Chișinău. La 9 septembrie 2025, după evaluarea faptului că R. Moldova a îndeplinit patru indicatori de reformă, Comisia Europeană a anunțat prima plată regulată în cadrul Planului de creștere, în valoare de 18,9 milioane de euro. La 17 martie 2026, Comisia Europeană a debursat o nouă tranșă de 189 milioane de euro în cadrul Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova.

Planul de creștere pentru Moldova este cel mai amplu sprijin financiar oferit vreodată de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Scopul acestuia este de a ajuta economia Republicii Moldova, în următorii zece ani, să se apropie de Uniunea Europeană și să accelereze reformele, îmbunătățind accesul la piața unică a UE.