FT: Pentru reconstrucția Fâșiei Gaza nu a fost alocat „niciun dolar american”. Fondul financiar al Consiliului Păcii, creat de Trump, nu a primit nicio contribuție de la donatori în cele patru luni de la înființare

Fondul financiar al Consiliului Păcii, creat de președintele american Donald Trump, nu a primit nicio contribuție de la donatori în cele patru luni de la înființare, scrie Financial Times (FT), citând patru surse.

Un reprezentant al Consiliului a declarat că, în loc să utilizeze fondul financiar administrat de Banca Mondială, organizația primește donații direct printr-un cont deschis la banca JPMorgan. Potrivit acestuia, au fost prevăzute mai multe modalități de finanțare, iar donatorii ar fi „preferat alte opțiuni”. Pentru reconstrucția Fâșiei Gaza nu a fost alocat „niciun dolar american”, potrivit a două surse citate de FT.

În timp ce situația fondului administrat de Banca Mondială trebuie raportată donatorilor și membrilor Consiliului Păcii, conturile din JPMorgan nu intră sub aceleași obligații de transparență, notează publica. Reprezentantul Consiliului a precizat că instituția va prezenta rapoarte financiare consiliului executiv atunci când „va considera potrivit”.

FT scrie că Departamentul de Stat al SUA intenționează să redirecționeze aproximativ 1,2 miliarde de dolari din ajutor extern către proiecte legate de activitatea Consiliului Păcii. Totuși, aceste fonduri nu au fost încă utilizate. De asemenea, încă aproximativ 50 de milioane de dolari sunt planificate pentru cheltuieli operaționale, dar nici acestea nu au fost transferate.

Potrivit sursei citate, organizația se află într-un blocaj juridic și politic. Planul de pace al lui Trump, pentru care a fost creat Consiliul, includea trei obiective principale: dezarmarea Hamas, retragerea forțelor israeliene din Gaza și reconstrucția teritoriului. Niciunul dintre aceste obiective nu a înregistrat progrese. Pentru reconstrucția Fâșiei Gaza nu a fost alocat „niciun dolar american”, potrivit a două surse citate de FT.

Financial Times notează că Consiliul Păcii a fost conceput ca un organism de administrare a Fâșiei Gaza după război, în cadrul planului de pace al lui Trump. În ianuarie 2026, Trump a semnat statutul Consiliului în prezența liderilor din Orientul Mijlociu și America de Sud, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos.

În februarie, Trump a declarat că statele membre ale Consiliului vor contribui cu peste 5 miliarde de dolari pentru ajutor umanitar și reconstrucția Gazei.

De asemenea, țărilor care doreau să participe la Consiliul Păcii li s-a propus o contribuție de 1 miliard de dolari pentru un statut de membru pe viață. Aproape 60 de state au fost invitate, inclusiv Rusia, Belarus și Ucraina. Vladimir Putin a declarat că Rusia este dispusă să ofere Consiliului 1 miliard de dolari din active rusești blocate în SUA, chiar înainte de a se decide participarea sa oficială în această organizație, scrie FT.