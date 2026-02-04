Armata SUA a doborât o dronă iraniană lângă portavionul Abraham Lincoln

Armata SUA a doborât marți, 3 februarie, o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a anunțat armata americană. Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încercau să aranjeze negocieri nucleare între Iran și Statele Unite, iar președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că, în contextul în care navele de război americane se îndreaptă spre Iran, „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Prețurile futures ale petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril după apariția informației privind doborârea dronei. Potrivit armatei SUA, drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavion „cu intenții neclare” și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35.

„Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul aflat la bord”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei SUA.

Misiunea Iranului la ONU a refuzat să comenteze incidentul. Agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că s-a pierdut legătura cu o dronă aflată în ape internaționale, însă motivul este necunoscut.

Hawkins a adăugat că niciun militar american nu a fost rănit în incident și că nu au existat pagube ale echipamentelor SUA.

Grupul de luptă al portavionului Lincoln reprezintă cea mai vizibilă parte a consolidării militare americane în Orientul Mijlociu, după reprimarea violentă a demonstrațiilor antiguvernamentale de luna trecută — cele mai sângeroase tulburări interne din Iran de la Revoluția din 1979.

Trump, care nu a mers până la capăt cu amenințările de intervenție în timpul represiunii, a cerut ulterior Teheranului concesii nucleare și a trimis o flotilă navală spre coastele Iranului. El a declarat săptămâna trecută că Iranul „poartă discuții serioase”, în timp ce principalul responsabil iranian pentru securitate, Ali Larijani, a afirmat că se pregătesc aranjamente pentru negocieri.

Într-un incident separat, tot marți, în Strâmtoarea Hormuz, la doar câteva ore după doborârea dronei, forțele Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran au „hărțuit” o navă comercială sub pavilion american, cu echipaj american, potrivit armatei SUA.

„Două ambarcațiuni ale IRGC și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat cu viteză mare de M/V Stena Imperative și au amenințat că vor urca la bord și vor captura tancul petrolier”, a spus Hawkins.

Grupul de management al riscurilor maritime Vanguard a declarat că ambarcațiunile iraniene au ordonat tancului petrolier să oprească motoarele. În schimb, nava a accelerat.

Hawkins a precizat că o navă de război a Marinei SUA, McFaul, opera în zonă.

„Tancul petrolier sub pavilion american își continuă deplasarea în siguranță”, a adăugat el.