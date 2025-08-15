Avocatul Poporului s-a autosesizat privind accidentele recente produse pe șantierele de construcție, soldate cu decesul muncitorilor

Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă înregistrate în ultimele luni pe șantierele de construcție din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești – „cazuri care indică suspiciuni privind nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă”, spune Avocatul.

În perioada 16 iunie – 11 august 2025, potrivit informațiilor publicate de mai multe instituții media, în Chișinău au avut loc cel puțin trei decese ale muncitorilor produse în timpul desfășurării lucrărilor de construcție.

La 16 iunie, un cetățean român de 43 de ani a decedat în urma căderii de la etajul 9 al unei clădiri aflate în construcție din sectorul Botanica.

Pe 7 august, un alt muncitor, în vârstă de 51 de ani, a murit după ce a căzut de la o înălțime de 4 metri, pe același șantier.

La 11 august, un muncitor de 52 de ani a decedat în urma unei căderi de la înălțime, de această dată pe un șantier situat pe șoseaua Hîncești.

În vara anului 2024 s-a produs un alt accident de muncă grav, în care cel puțin cinci muncitori străini au fost răniți în urma prăbușirii acoperișului unei clădiri aflate în construcție.

„În contextul extinderii activităților de construcții în capitală, inclusiv efectele caniculei, astfel de cazuri ridică îngrijorări majore privind respectarea drepturilor omului, în special, a dreptului la viață, la integritate fizică, la condiții de muncă decente și sigure, în mod deosebit pentru lucrătorii din categorii sociale vulnerabile. De asemenea, există suspiciuni rezonabile că unii muncitori ar putea fi angajați în lipsa unui contract de muncă, ceea ce reduce dramatic nivelul lor de protecție juridică și financiară”, potrivit Avocatului Poporului.

Potrivit Raportului de activitate a Inspectoratului de Stat al Muncii, în anul 2024 au fost identificate 3088 de cazuri de muncă informală în 741 de companii. Totodată, potrivit aceluiași raport, din cele 113 accidente de muncă înregistrate în 2024, 28 au fost în sectorul construcțiilor, dintre care 17 mortale și 11 grave.

Ombudsmanul consideră că aceste accidente repetate, produse într-un interval relativ scurt de timp și în zone geografice apropiate, reflectă posibile carențe ale politicilor de protecție în domeniul securității muncii.