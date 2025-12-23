Avere nejustificată de peste o jumătate de milion de lei, depistată în privința unui primar

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit avere cu caracter nejustificată în mărime totală 569 de mii 786 de lei în privința unui primar. Actul de constatare a fost publicat pe 23 decembrie.

Este vorba despre Alexandru Isac, primar al satului Chiștelnița, raionul Telenești.

ANI a constatat existența unei diferențe substanțiale între averea deținută, veniturile obținute și cheltuielile realizate de acesta pentru perioada 18 noiembrie 2019-30 mai 2025, în mărime de 569 de mii 786 de lei.

În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averilor nejustificate.

„Inspectorii au dispus încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu, respectiv a mandatului în privința persoanelor supuse controlului”, a precizat ANI.

Subiecții declarării vizați vor fi decăzuți din dreptul de a exercita anumite funcții, fiind înscriși în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În urma celui de-al doilea tur al alegerilor locale generale, pe 19 noiembrie 2023, cu o diferență de trei voturi, Alexandru Isac a câștigat fotoliul de primar al satului Chiştelniţa din raionul Telenești din partea partidului Renaștere, asociat oligarhului fugar Ilan Șor. Acesta a fost însă exclus din rândurile formațiunii, în luna decembrie a aceluiași an, după ce a susținut prin vot exponenții partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în funcțiile de președintele și vicepreședintele în Consiliul raional.