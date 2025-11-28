DOC „Bănuieli rezonabile” asupra averilor declarate de Moroșan și Mizdrenco, la o lună după perchezițiile din dosarul „destabilizărilor”

Averea socialistului Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți, și cea a președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, vor fi verificate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Actele de inițiere a controalelor au fost emise pe 26 noiembrie, la aproximativ o lună după ce ambii au fost supuși perchezițiilor în dosarul penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri desfășurate în Serbia.

Pe 27 octombrie, ANI s-a sesizat din oficiu în privința lui Mureșan și Mizdrenco. În aceeași zi, ofițerii Direcției Investigații „Nord” și cei ai Direcției urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au efectuat percheziții în 7 locații din nordul țării, în dosarul penal deschis pentru pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă în R. Moldova, în cadrul unor instruiri în Serbia. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani, au fost vizate. Două dintre acestea au fost reținute, printre care și președintele raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco. Socialistul Maxim Moroșan a recunoscut atunci că i-a fost ridicată mașina.

Inspectoarea de integritate Irina Olărescu a stabilit că există „o bănuială rezonabilă” privind proveniența mijloacelor financiare utilizate de Maxim Moroșan pentru procurarea, în anii fiscali 2023-2025, a mai multor mijloace de transport cât și a unui bun imobil cu suprafața 73,7 metri pătrați.

„Din analiza efectuată rezultă că veniturile declarate ar putea justifica capacitatea financiară a subiectului de a efectua achizițiile menționate. Cu toate acestea, în compartimentul aferent mijloacelor bănești în numerar, inspectorul de integritate a constatat existența unei acumulări de numerar a cărei proveniență și justificare nu pot fi stabilite în această etapă preliminară, urmând a fi supuse unei examinări aprofundate în cadrul unui control complex, ce va include verificarea detaliată a fluxului mijloacelor financiare disponibile și a mișcării acestora la zi”, a menționat inspectoarea de integritate.

Perioada verificată în cazul lui Mureșan a fost ajustată printr-un act suplimentar „privind rectificarea erorilor”. Inițial, inspectoarea de integritate a stabilit controlul pentru perioada 1 august 2016 – 26 noiembrie 2025. Prin modificarea operată, a fost păstrată doar perioada 20 noiembrie 2023 – 26 noiembrie 2025.

moroșan by Ziarul de Gardă

Conform declarațiilor de avere și interese personale, din 2020, Vladimir Mizdrenco a intrat în posesia a 4 mașini:

Anul fiscal 2020: procurarea unui mijloc de transport Toyota RAV4, a.f. 2016, în valoare de 80 de mii de lei;

Anul fiscal 2022: procurarea unui mijloc de transport Dacia Duster, a.f. 2019, în valoare de 170 643 de lei;

Anul fiscal 2023: procurarea unui mijloc de transport Toyota RAV4, a.f. 2023, în valoare de 290 de mii de lei;

Anul fiscal 2024: procurarea unui mijloc de transport Dacia Duster, a.f. 2019, în valoare de 125 de mii de lei.

Totodată, acesta a declarat că a reușit să acumuleze economii în conturile sale bancare.

„Având în vedere necesitatea unei evaluări obiective, temeinice și exhaustive a capacității financiare reale a subiectului evaluării de a constitui economiile declarate, în corelație cu achizițiile patrimoniale efectuate, inspectorul de integritate apreciază că doar în cadrul unei proceduri formale de control al averii și intereselor personale pot fi realizate verificările de fond privind proveniența și fluxul mijloacelor bănești”, se arată în actul de inițiere a controlului.

președintele raionului Rîșcani ANI by Ziarul de Gardă



