Autoritățile moldovenești au verificat sute de documente, vehicule și profiluri biometrice în cadrul operațiunii I-FORCE cu participarea experților Interpol

În perioada 27–31 octombrie 2025, R. Moldova a găzduit operațiunea „I-FORCE pentru identificarea biometrică, HOTSPOT-MOLDOVA, faza 3”, parte a Proiectului Interpol de cooperare regională în domeniul aplicării legii pentru Ucraina, Republica Moldova și țările vecine (I-FORCE), informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Organizată de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliției, împreună cu IGPF, IGM, SIS și Serviciul Vamal, cu participarea experților Interpol, operațiunea a vizat depistarea mișcărilor teroriste și a migrației ilegale, prin verificări nominale și biometrice în baze de date INTERPOL, în timp real și direct în teren.

Sursa citată scrie că echipele mixte (DCPI, INI, INSP a IGP) au acționat în punctele de trecere a frontierei Otaci, Palanca și Tudora, la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” și la Centrul de Plasament Temporar pentru Străini. Cu sprijinul a patru dispozitive SEEK AVENGER, au fost colectate și verificate 189 de profiluri biometrice, iar cu ajutorul a cinci IMD mobile, s-au verificat 345 de documente de călătorie și 682 de vehicule.

Trei reprezentanți ai autorităților ucrainene s-au alăturat echipelor în două zile pentru schimb de experiență privind utilizarea dispozitivelor biometrice.

Autoritățile scriu că de la lansarea operațiunii în 2022, autoritățile naționale, în cooperare cu Interpol, au colectat peste 900 de profiluri biometrice, 1800 de documente controlate, 1700 de vehicule verificate și 7 persoane căutate internațional identificate și reținute.