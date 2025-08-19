Autoritățile din Elveția, gata să-l primească pe Putin pentru negocieri de pace privind Ucraina, în ciuda mandatului de arestare internațional emis pe numele președintelui rus

Autoritățile din Elveția ar fi dispuse să-l găzduiască pe dictatorul rus Vladimir Putin pentru discuții de pace cu privire la Ucraina, în ciuda mandatului de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională (CPI), a declarat marți, 19 august, ministrul de Externe al țării, Ignazio Cassis, transmite agenția britanică de știri Reuters.

Elveția este țară membră a CPI, dar Cassis a declarat pentru postul național de televiziune SRF că, dacă Putin vine în scopuri de pace, țara ar putea să-l primească.

„Acest lucru are legătură cu rolul nostru diplomatic”, a declarat Cassis pentru postul de televiziune.

Președintele francez Emmanuel Macron a propus Geneva ca locație potențială pentru negocierile de pace dintre Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o întâlnire între președintele american Trump, Zelenski și liderii europeni la Washington.

CPI a emis mandatul de arestare pe numele lui Putin în 2023, la puțin peste un an după ce Rusia a atacat Ucraina, acuzându-l pe Putin de crime de război.

Pe 18 august, președintele SUA, Donald Trump, a avut o întâlnire la Washington, cu Volodimir Zelenski, președinții Finlandei și Franței, Alexander Stubb și Emmanuel Macron, cu prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, cu șeful guvernului italian, Giorgio Meloni.

De asemenea, la întâlnire au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

În cadrul întâlnirii, Trump l-a sunat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu care, potrivit șefului Casei Albe, a discutat perspectivele unei întâlniri între liderul rus și Zelenski, urmată de negocieri trilaterale.

Potrivit asistentului președintelui Federației Ruse, Iuri Ușakov, liderii Rusiei și SUA s-au pronunțat în favoarea continuării consultărilor directe între Moscova și Kiev, fiind luată în considerare și ideea de a le intensifica.