Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene. „Formatul de negocieri 5+2 nu mai este valabil”

Autoritățile de la Chișinău lucrează la o strategie de reintegrare a regiunii transnistrene, întrucât formatul de negocieri „5+2” nu mai este funcțional și nu poate fi reluat în actualul context regional, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului.

Viceprim-ministrul pentru reintegrare a punctat că unele aspecte din cadrul strategiei nu pot fi prezentate în timp real, întrucât acest lucru ar putea prejudicia rezultatul final.

„Formatul de negocieri „5+2” nu mai este valabil. Acest lucru a fost expus de mai multe ori la diferite niveluri. Ar fi foarte complicat să ne imaginăm că doi actori importanți în proces, aflați într-un război direct, ar putea participa la reglementarea unui alt conflict. Deci, pentru moment și pentru o perspectivă previzibilă, acest format nu poate fi examinat ca unul ce ar putea să continue procesul de negocieri”, a declarat Valeriu Chiveri.

De asemenea, oficialul a subliniat că, în contextul unui eventual pachet de negociere a păcii dintre Ucraina și Federația Rusă, țara noastră nu își propune să fie parte a unui pachet de reglementare a conflictului, ci mai degrabă a unui pachet de securitate regională.

„Pentru noi, acest lucru ar viza exclusiv retragerea forțelor militare ruse din regiune. În ceea ce privește reglementarea propriu-zisă a conflictului în Republica Moldova, ne vom angaja să facilităm un proces de negocieri care să includă atât Tiraspolul, cât și partenerii internaționali care ne susțin, în primul rând Uniunea Europeană, Statele Unite și OSCE”, a punctat Valeriu Chiveri.

Negocierile în formatul „5+2” presupun participarea reprezentanților părților, mediatorilor și observatorilor – Republica Moldova, regiunea transnistreană, OSCE, Federația Rusă, Ucraina, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.