Autoritățile americane au găsit o pușcă și au publicat fotografii în căutarea ucigașului lui Charlie Kirk

Anchetatorii americani au declarat joi, 11 septembrie, că au găsit pușca cu acțiune manuală despre care credeau că a fost folosită pentru uciderea influentului activist conservator Charlie Kirk și au publicat imagini cu o persoană de interes în timp ce îl căutau pe atacator, pe care l-au descris ca fiind de vârstă universitară, scrie Reuters.

Charlie Kirk, un activist în vârstă de 31 de ani, gazdă de podcasturi și aliat apropiat al președintelui american Donald Trump, a contribuit la consolidarea sprijinului pentru Partidul Republican în rândul alegătorilor mai tineri.

Acesta a fost ucis miercuri, 10 septembrie, de o singură împușcătură în timp ce ținea o prelegere la o universitate din Utah, într-un eveniment pe care Trump l-a numit un „asasinat odios”.

Oficiali FBI și de stat au declarat că ucigașul a sosit în campus cu câteva minute înainte de începerea evenimentului, o dezbatere condusă de Kirk, intitulată „Demonstrează-mi greșit”, care a avut loc în aer liber, în fața a aproximativ 3000 de persoane, la Universitatea Utah Valley din Orem, Utah, la aproximativ 65 km sud de Salt Lake City.

Imaginile de pe camerele de supraveghere arată o persoană urcând scările pentru a ajunge pe un acoperiș înainte de a trage asupra lui Kirk, au declarat oficialii la o conferință de presă. Kirk, un apărător fervent al dreptului de a deține arme, răspundea la o întrebare din partea publicului despre atacurile armate în masă când glonțul i-a lovit gâtul. Membrii publicului au fugit panicați.

Atacatorul a sărit de pe acoperiș și a fugit într-un cartier alăturat, a declarat reporterilor Robert Bohls, agentul special FBI responsabil.

Anchetatorii au găsit o pușcă „de mare putere, cu acțiune manuală” într-o zonă împădurită din apropiere și o examinau împreună cu urme de palme și picioare pentru indicii. Joi, deoarece cursurile fuseseră anulate, acoperișul clădirii din campusul altfel pustiu și pădurea din apropiere au fost acoperite cu bandă galbenă în timp ce anchetatorii le căutau în căutare de probe.

Atacatorul pare să fie de vârstă universitară și „s-a integrat bine” în campus, a declarat reporterilor Beau Mason, comisarul pentru siguranța publică din Utah.

Atacatorul nu a fost identificat public, dar FBI a difuzat imagini granulate, aparent surprinse de camerele de securitate, care arătau o „persoană de interes” purtând un top negru, ochelari de soare negri și o șapcă de baseball închisă la culoare. Topul pare să aibă imaginea unui vultur pleșuv care zboară peste un steag american.

Kirk a fost cofondator și președinte al grupului studențesc conservator Turning Point USA, iar apariția sa de miercuri a făcut parte dintr-un turneu „American Comeback Tour” planificat cu 15 evenimente, care va avea loc în campusurile universitare din SUA. Uciderea sa a stârnit indignare și a denunțat violența politică din partea democraților, republicanilor și a guvernelor străine.

Sursa: Reuters

Trump a anunțat joi că îi va acorda lui Kirk Medalia Prezidențială pentru Libertate, cea mai înaltă distincție civilă a națiunii. Vicepreședintele JD Vance și-a anulat călătoria la New York pentru a comemora atacurile al-Qaeda din 11 septembrie 2001 și, în schimb, va călători în Utah pentru a vizita familia lui Kirk, a declarat o persoană familiarizată cu situația.

Charlie Kirk era căsătorit și tată a doi copii mici, și-a publicat anul trecut cea mai recentă carte, în care pleda pentru o „Revoluție de dreapta”, și tocmai se întorsese dintr-un turneu de conferințe în Coreea de Sud și Japonia.

Era cunoscut pentru discursul său provocator despre rasă, gen, imigrație și reglementarea armelor de foc, Kirk a folosit adesea astfel de evenimente pentru a invita membri ai mulțimii să dezbată în direct cu el și a fost frecvent provocat și criticat de oameni de la extrema stângă la extrema dreaptă. „Intra în aceste mulțimi ostile și le răspundea la întrebări”, a scris Vance în omagiul său. „Dacă era o mulțime prietenoasă și un progresist punea o întrebare în fața huiduielilor din partea publicului, el își încuraja fanii să se calmeze și să-i lase pe toți să vorbească.”

Într-un mesaj video înregistrat în Biroul Oval, Trump a promis că îi va găsi pe cei responsabili de uciderea lui Kirk, împreună cu „fiecare dintre cei care au contribuit la această atrocitate și la alte violențe politice, inclusiv organizațiile care o finanțează și o susțin”.