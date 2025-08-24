Autoritatea Aeronautică Civilă a lansat prima aeronavă asamblată integral în R. Moldova

Pe 23 augsut a avut loc lansarea primei aeronave asamblate integral în R. Moldova, modelul Vans RV-7A. Aeronava poartă semnătura a doi piloți cu peste zece ani de experiență în domeniu – Oleg Burlacu și Sergiu Crețu. La evenimentul de lansare a fost prezentă și președinta Maia Sandu.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC) din R. Moldova, pe 23 august a avut loc lansarea oficială a primei aeronave asamblate integral în țara noastră, modelul Vans RV-7A.

Evenimentul a reunit pasionații de aviație și profesioniști din domeniu. Printre participanți s-au numărat președinta R. Moldova, Maia Sandu, și directorul Autorității Aeronautice Civile, Andrei Cebanu, care au reiterat importanța domeniului aeronautic și au apreciat eforturile remarcabile ale echipei ce a făcut posibil acest proiect.

Aeronava poartă semnătura a doi piloți profesioniști cu peste zece ani de experiență în domeniu – Oleg Burlacu și Sergiu Crețu.

„Asamblată sub formă de kit, în conformitate cu reglementările naționale, aeronava Vans RV-7A este destinată zborului sportiv, de agrement și instruirii private, fără scop comercial. Procesul de asamblare, supraveghere tehnică, înmatriculare și emiterea permisului de zbor a fost realizat sub monitorizarea strictă a Autorității Aeronautice Civile, în baza Hotărârii Guvernului nr. 514/2024. Acest proiect confirmă potențialul R.i Moldova de a se înscrie pe harta inovației și a progresului în aviația civilă”, potrivit AAC.