Două posturi TV, avertizate public pentru încălcări în procesul de mediatizare a alegerilor din UTA Găgăuzia

Două posturi TV au fost avertizate public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în urma controlului privind modul de mediatizare a alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de Bașcan al Găgăuziei din 15 noiembrie 2026.

Constatările au fost analizate, în ședința publică de joi, de către membrii CA. Rezultatele verificărilor CA vizavi de posturile sancționate sunt:

Moldova 1

În perioada de control, serviciul media audiovizual a difuzat un singur program audiovizual în cadrul căruia o parte din el a avut relevanță electorală și în care s-a vorbit atât despre concurenții electorali înregistrați pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia, cât și despre concurenții electorali pentru funcția de deputat în Adunarea Populară. Conform Declarației privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor, „Moldova 1” s-a angajat să reflecte campania electorală la alegerile pentru funcția de Bașcan al UTA Găgăuzia, însă rezultatele controlului au atestat, atât în cadrul programelor de știri și actualități, cât și în cadrul programului audiovizual indicat, partea cu relevanță electorală, și reflectarea concurenților electorali înscriși pentru funcția de deputat în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia. În cadrul programului „În context”, partea cu relevanță electorală a fost evidențiată cu mențiunea „Electorala-2026”, contrat pct. 391 din Regulamentul CEC.

Totodată, în cadrul rubricii de informare electorală au fost aduse critici și acuzații în adresa anumitor concurenți electorali fără vreo intervenție din partea moderatorului de a încerca să echilibreze discuția prin solicitarea unor clarificări, prezentarea unor puncte de vedere alternative sau punerea în discuție a afirmațiilor invocate. În aceste condiții, CA a constatat că lipsa intervențiilor moderatorului nu a contribuit la asigurarea unei abordări echitabile și imparțiale a subiectelor referitoare la alegeri și la concurenții electorali.

PRO TV Chișinău

Postul a difuzat o ediție a emisiunii de informare electorală „În profunzime”, cu o durată de 58 de minute, încadrată corespunzător în rubrica specială și difuzată la data și ora indicate în Declarația privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor. Emisiunea a abordat alegerile pentru funcția de Bașcan și pentru Adunarea Populară, inclusiv profilurile concurenților, riscurile de dezinformare, posibilele ingerințe externe și suspiciunile privind afilierea și finanțarea unor candidați. În discuții au fost prezentate și afirmații privind presupusele legături ale unor concurenți electorali cu Rusia.

Raportul de gen a evidențiat predominarea bărbaților atât în programele de știri, unde au fost prezente 22 de persoane de sex masculin și 6 de sex feminin, cât și în emisiunea „În profunzime”, ai cărei invitați au fost exclusiv bărbați.

În cadrul buletinelor de știri, nu au fost respectate cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu deficiențe de auz.

În total au fost monitorizate șase posturi TV: „Moldova 1”, „TV-Găgăuzia”, „TV8”, „unu1TV”, „Cinema 1” și „PRO TV Chișinău”. Controlorii CA au verificat trei categorii de programe audiovizuale cu caracter electoral, prevăzute de Codul electoral: programele de știri și actualități, emisiunile de informare electorală și dezbaterile electorale.

Perioada de control a fost 16-22 octombrie 2026.