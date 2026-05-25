AUDIO „Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro”. CNA a publicat stenograma discuțiilor în dosarul de contrabandă și spălare de bani

Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au publicat luni, 25 mai, stenograma discuțiilor în dosarul de contrabandă și spălare de bani, în care veniturile ilicite obținute din schemă ar depăși un milion de euro.

Redăm mai jos stenograma publicată de CNA:

– El acum trăiește la Madrid!

– Întreabă-l dacă îi trebuie bani la Madrid, că avem acolo.

– Îi problemă în Madrid.

– De ce?

– Tu nu poți să scoți de acolo, acolo pe loc, dacă îi trebuie… Îi greu de scos, că îs controale.

– Trebuie de concentrat multe firme de astea de transport, de construcție, de astea mari. Au nevoie de cash, înțelegi?! Trebuie de găsit firme de astea, dacă vreți să câștigați. Ap acelea plătesc 5-10%, înțelegi!

– Cu Belgia noi lucrăm tot normal, cu Belgia!

– Ap înafara, Franța.

– De văzut la Franța… Franța plătește mult… Franța dă 15%.

– În Ungaria îi bun 27%!

– Cash îi bine să le trimiți încolo!

– Facem tot așa: firmă franceză care are și construcție, și electronică, și apoi încă o firmă franceză care are numai electronică, și aceia de electronică deja dă în Italia!

– El, dacă face firmele **, luăm în gestiune!

– Da’ nu trebuie, acolo este cine să se ocupe… Eu am echipament deja care… numai asta face. Mie o să îmi trebuiască firma care o să treacă prin ea și gata!

– Da’ înapoi unde vinzi tu? Vinzi înapoi în Italia?

– Da! Marfa?… Vând tot în cash… Vând la Frankfurt la aceștia… Mai am vreo 3-4… La ăștia micro, problema nu-i să vinzi, problema îi să ajungi la prețul care îți trebuie ție!

– Mie minimum de la 150-200 de telefoane în sus. Eu pot să fac pentru 200 de telefoane pe săptămâna viitoare. Când 10-20 de telefoane, nu are sens. Dacă facem 500 de telefoane pe săptămână, e altceva. 500 de telefoane, câte 50 de euro, îi 25 000 de euro. Faci 1000, îi 50 000 de euro, 200 000 de euro pe lună!

– Îi 200 de euro, undeva 160-170 de euro rămâne la telefon!

– El îmi dă cu 1190 și eu i-am zis 1230, ca să înțelegi. 15 îi drumul și 25 mie, și acesta mai are 10 drumuri încolo-încoace. Eu să mă „dagavaresc”, știi, tipa fix așa până în partea ceea. Din partea ceea, eu singur și asta… Socoate tu riscurile!

Opt persoane, reținute de CNA și procurori

Opt persoane au fost reținute într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa pe teritoriul R. Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene, anunță luni, 25 mai, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți.

Potrivit CNA, „membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în R. Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora”.

„Conform probatoriului administrat, bunurile erau procurate din Italia și transportate în R. Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară.

Ancheta a stabilit că mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestora, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale.

În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, se spune în comunicatul CNA.

În cadrul documentării cazului, conform CNA, s-a stabilit că în „activitatea ilegală” ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și șase persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Potrivit estimărilor preliminare, „membrii grupării” ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul R. Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii întregului lanț infracțional și atragerii la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.