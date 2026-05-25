Ar fi introdus ilegal în R. Moldova telefoane de ultimă generație și ar fi legalizat veniturile obținute din comercializarea acestora. Opt persoane, reținute într-un dosar de contrabandă și spălare de bani

Opt persoane au fost reținute într-o cauză penală ce vizează activități de contrabandă și spălare de bani, desfășurate prin intermediul unei rețele organizate care activa pe teritoriul R. Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene, anunță luni, 25 mai, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Bălți.

Potrivit CNA, „membrii grupării, inclusiv reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente, ar fi creat și administrat un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în R. Moldova a telefoanelor mobile de ultimă generație și legalizarea veniturilor obținute din comercializarea acestora”.

„Conform probatoriului administrat, bunurile erau procurate din Italia și transportate în R. Moldova prin intermediul curselor regulate de pasageri și colete. Pentru a evita achitarea drepturilor de import și controlul autorităților vamale, telefoanele mobile erau introduse prin punctele de trecere a frontierei prin nedeclararea acestora în actele vamale, fiind ascunse printre bagajele și coletele transportate. Ulterior, telefoanele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate grupării, care cunoșteau proveniența ilicită a mărfurilor și le comercializau prin magazine specializate și platforme online de vânzări. În acest mod, membrii rețelei obțineau venituri considerabile din comercializarea pe piața internă a bunurilor introduse fraudulos în țară.

Ancheta a stabilit că mijloacele financiare rezultate din aceste activități erau colectate sistematic de persoane responsabile de circuitul financiar al schemei și păstrate temporar în incinta unor case de schimb valutar din municipiul Chișinău. După acumularea unor sume cuprinse între 70 000 și 100 000 de euro, banii erau transmiși transportatorilor internaționali de pasageri și colete, care, cunoscând proveniența ilicită a acestora, îi transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, preponderent în Belgia, fără declararea sumelor autorităților vamale.

În continuare, pentru a crea aparența legalității provenienței banilor, mijloacele financiare erau introduse în circuitul economic prin intermediul unor companii controlate de membrii grupării și înregistrate în Belgia. Ulterior, fondurile erau transferate către Italia, unde ajungeau la beneficiarul final al schemei infracționale”, se spune în comunicatul CNA.

În cadrul documentării cazului, conform CNA, s-a stabilit că în „activitatea ilegală” ar fi fost implicate circa 13 persoane fizice și șase persoane juridice rezidente și nerezidente, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar.

Potrivit estimărilor preliminare, „membrii grupării” ar fi introdus și comercializat ilegal pe teritoriul R. Moldova telefoane mobile în valoare de peste 1 milion de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat și generând venituri ilicite în proporții deosebit de mari.

În prezent, ofițerii CNA și procurorii continuă acțiunile de urmărire penală în vederea identificării tuturor persoanelor implicate, stabilirii întregului lanț infracțional și atragerii la răspundere penală a tuturor participanților la schemă.