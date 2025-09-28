AUDIO Chicu comentează interceptările unei discuții atribuite lui și lui Plahotniuc: „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc”

„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”, așa ar fi obișnuit Ion Chicu, fost ministru al Finanțelor între 2018 și 2019, să-i răspunsă lui Vladimir Plahotniuc, pe atunci președinte al Partidului democrat din Moldova.

„Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc”, a comentat interceptările pentru portalul Fără Filtre Ion Chicu, cel care se raportează mass-mediei în termeni precum „escorteze mediatice”, „teroriști” sau „mizerii”.

„În orice moment, domnule președinte, când spuneți!”. Interceptări ale unei discuții dintre Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc

Secvența audio, care ar reprezenta o discuție între Ion Chicu și Vladimir Plahotniuc, a fost publicată pe canalul de Youtube „Zeppelin Leaks”. Ion Chicu nu ne-a răspuns la apel pentru a confirma sau infirma autenticitatea înregistrării. De cealaltă parte, Armașu a menționat că nu-și amintește să fi avut vreo întâlnire cu Vladimir Plahotniuc și Ion Chicu, pe vremea când deținea funcția de guvernator al BNM.

Redăm discuția mai Jos:

I.Chicu: Bună seara, domnule președinte, îmi cer scuze!

V.Plahotniuc: Salut. Te-am scos dintr-o baie, de unde te-am scos?

I.Chicu: Nu dintr-o baie, sunt acasă.

V.Plahotniuc: Spune-mi, te rog, când ai deplasarea? Pleci și tu cu Armașu (n.r. Octavian) în deplasare? Dacă da, atunci când?

I.Chicu: Mâine, la 14:00, e avionul.

V.Plahotniuc: La 14:00, da? Atunci eu am să caut o oră de dimineață și am să te rog pe tine, și am să-l chem și pe Armașu, să avem o discuție. Eu am venit acum de acolo și…

I.Chicu: Am înțeles.

V.Plahotniuc: Probabil pe la orele 09:00, o să puteți?

I.Chicu: În orice moment, domnule președinte, când spuneți!

L-am contactat telefonic pe Ion Chicu, actual președinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte a Blocului Politic „Alternativa”, înregistrat în cursa electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie 2025, însă acesta nu ne-a răspuns la apel.

I-am solicitat o reacție și lui Octavian Armașu, vizat în discuție. Acesta spune că nu-și amintește să se fi avut o întâlnire în această componență. Întrebat dacă obișnuia să se întâlnească cu Plahotniuc pe vremea când exercita funcția de guvernator al BNM, Armașu a menționat că nu avea întâlniri cu Plahotniuc.

Chicu: „Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc”

Fără Filtre: Lumea era curioasă să știe de ce-i spuneați așa (n.r. Domnule președite) și dacă validați aceste conversații?

I.Chicu: Am auzit că circulă diferite informații pe internet. Sunt foarte-foarte multe, inclusiv cu referire la ce ați spus dumneavoastră. Eu tot timpul am vorbit respectuos cu oricine îl cunosc. Dacă e vorba de perioada respectivă, domnul Plahotniuc era președinte al Partidului Democrat, care era la guvernare atunci. Dar indiferent de ce poziție avea dumnealui sau altă persoană, eu tot timpul mă adresez respectuos. Vreau să spun că tot timpul cât am fost șase luni ministru al Finanțelor, criteriul de bază în selectarea cadrelor a fost profesionalismul și meritocrația și anume aceasta a permis ca Ministerul respectiv să poată asigura o stabilitate a finanțelor publice în vremuri deloc ușoare.

Fără Filtre: Cu presa nu prtea ați fost respectuos, cu o bună parte din presă. Știm că ați fost taxat.

I.Chicu: Mulțumesc. Într-adevăr, și acum am votat inclusiv ca această putere care este a patra în stat, dar pe care noi o considerăm chiar prima, să fie liberă, să se poată pronunța, să poată informa societatea despre activitatea guvernării, cât și a aopoziției. Iar atunci când unii dintre noi își ami permit din eroare, că n-a fost din rea intenție niciodată, trebuie să extragem lecții și cu orice ocazie de cerut scuze atunci când un reprezentant al mass-mediei este tartat într-un mod sau altul.

Cronologia unei discuții dintre ZdG și Ion Chicu. „Escortese mediatice sunteți, nu reporteri”

Ion Chicu, lider al formațiunii Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, parte a Blocului Electoral „Alternativa”, a avut mai multe episoade de atac asupra presei.

„Sunteți ridicolă deja, sincer. Reporteră? Escortese mediatice sunteți, nu reporteri. Dacă n-ați fi bordel mediatic, înainte de a întreba câți candidați avem noi din fostul PDM, ați verifica câți din cei 700 de candidați ai PAS-ului sunt de la, acolo, de la socialiști sau Șor.” Declarația la 24 octombrie 2023, în cadrul unei discuții cu reportera ZdG, Măriuța Nistor, care documenta un subiect de interes public.