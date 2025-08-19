„Au fost eliminați pentru fraudă 34 de elevi”. Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor de clasa a IX-a

Rezultatele sesiunii suplimentare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, desfășurată în perioada 12-15 august 2025, au fost afișate marți, 19 august 2025, în Centrele raionale și municipale de susținere a examenelor, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) într-un comunicat. În total, la sesiunea suplimentară au fost înscriși 4750 de elevi care nu au promovat examenul sau, din motive întemeiate, nu au participat la sesiunea de bază sau cea suplimentară.

Din numărul de elevi înscriși în sesiunea din luna august, 3891 au avut de scris o probă de examen, 625 au avut de scris două probe de examen, 210 de elevi – 3 probe de examen, iar 24 de elevi – 4 probe de examen.

La proba de examen matematică, au fost înscriși în luna august 4 167 de elevi. Dintre aceștia, 3 514 s-au prezentat la proba de examen. Rata de promovare la proba de examen matematică este de 19,94%, iar nota medie este de 3,24.

La proba de examen istoria românilor și universală, au fost înscriși 570 de elevi. Dintre aceștia, la proba de examen s-au prezentat 376 de elevi. Rata de promovare pentru această probă de examen este de 60,37%, iar nota medie de 4,31.

La proba de examen limba și literatura română, au fost înscriși 394 de elevi, dintre care 227 s-au prezentat la examen. Rata de promovare la limba și literatura română este de 55,06%, iar nota medie de 4,17.

La proba de examen limba și literatura rusă, s-au prezentat 57 de elevi din cei 75 care au fost înscriși. Din cei 57 de elevi, 42,10% au promovat această probă, iar notă medie este 3,85.

La proba de examen limba și literatura română, alolingvi, au fost înscriși 661 de elevi, dintre care 566 s-au prezentat la proba de examen. Rata de promovare în rândul elevilor care au participat la proba de examen limba și literatura română alolingvi este de 25,08%, iar nota medie de 3,42.

În cadrul sesiunii desfășurate în luna august, au fost eliminați pentru fraudă 34 de elevi dintre care un elev la proba de examen limba și literatura rusă, 2 elevi la istoria românilor și universală, 12 elevi la matematică și 19 elevi la limba și literatura română, alolingvi.

Mai multe date cu referire la rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului vor fi prezentate în cadrul Raportului privind evaluările naționale 2025, care va fi publicat în toamnă.