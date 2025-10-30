Atenție, șoferi! Restricții de circulație în capitală

În legătură cu executarea unor lucrări, traficul rutier va fi suspendat în următoarele zile în două regiuni din municipiul Chișinău. Anunțul a fost făcut de către Poliție.

Mai exact, pe strada Columna, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Mihai Eminescu, începând de 31 octombrie și până la 2 noiembrie.

De asemenea, vineri, 31 octombrie, în intervalul orelor 09:00 – 20:00, circulația va fi restricționată parțial (pe benzi) pe șoseaua Hâncești, direcția spre centrul orașului, până la intersecția cu strada Sihastrului, iar sâmbătă, 1 noiembrie, în același interval de timp, traficul rutier va fi suspendat total pe tronsonul cuprins între străzile Sihastrului și Ialoveni, inclusiv în intersecția cu strada Sihastrului.

În acest context, Poliția îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră instalată în zonă, să manifeste răbdare și să circule cu prudență sporită.