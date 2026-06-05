Energocom avertizează: escroci se prezintă la domiciliile cetățenilor drept angajați ai companiei. „Recomandăm să fiți prudenți”

Cetățenii sunt informați de noi tentative de fraudă, în cadrul cărora escrocii se prezintă la locuințele cetățenilor drept reprezentanți ai S.A. „Energocom”, anunță vineri, 5 iunie, instituția.

Sub pretextul verificării contoarelor de gaze naturale sau al actualizării unor informații, escrocii solicită date cu caracter personal, inclusiv informații din buletin, date bancare sau alte informații confidențiale.

S.A. „Energocom” precizează că NU dispune de echipe mobile care să activeze în teritoriu și nu solicită consumatorilor, nici telefonic și nici prin vizite la domiciliu, informații personale sau bancare.

„Recomandăm cetățenilor să fie prudenți și să nu transmită date confidențiale persoanelor necunoscute. Totodată, vă îndemnăm să nu permiteți accesul în locuință celor care nu se pot identifica oficial și să verificați orice informație prin canalele oficiale ale S.A. «Energocom»”, a precizat instituția.

Pentru informații sau precizări, cetățenii sunt îndemnați să telefonați Centrul de apel al S.A. „Energocom” la noul număr 1309, iar în cazul în care suspectați o tentativă de fraudă, vă îndemnăm să sesizați imediat autoritățile competente la 112.