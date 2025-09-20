Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Atenție FALS: Procurorii PCCOCS NU…

Atenție FALS: Procurorii PCCOCS NU au solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici

Sursa: gazetadecluj.ro

Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinău, la subiectul unei pretinse „investigări penale a unei răpiri.”

Potrivit PCCOCS, aşa-zisul document a apărut în spațiul public, solicitând de la conducătorii medicali liste ale persoanelor care urmează anumite tratamente (în scopul investigării acelei „răpiri”).

„Deşi falsul act imită antetul PCCOCS şi pretinde că a fost înregistrat în cancelaria procuraturii, totuşi adresa electronicǎ a instituției la care policlinicile ar urma să trimită listele pacienților este şi ea inexistentă în uzul procuraturii”, anunță responsabilii.

Aşadar, conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale

  • actul dezmințit NU a fost emis de procurorii PCCOCS;
  • numǎrul de înregistrare este fals;
  • nu existǎ un astfel de dosar penal cu un aşa numǎr în instituție;
  • adresa electronicǎ oferitǎ medicilor nu este folositǎ de procurorii PCCOCS (cea corectă este afişată pe pagina oficialǎ a instituției).

Procurorii PCCOCS îndeamnă instituțiile publice şi cetățenii sǎ se informeze de pe pagina oficială a procuraturii specializate: www.procuratura.md/pccocs.

„În context, Procuratura îndeamnă cetățenii – mai ales în contextul acestor alegeri pentru noul Parlament, stabilite pentru 28 septembrie 2025 – să analizeze cu atenție mesajele publice şi sǎ verifice dacă acestea se regăsesc şi pe paginile oficiale ale instituțiilor”, a mai scris PCCOCS.

Indicii suplimentare anti-fals:

  • Procuratura și oricare persoană din instituție, la expedierea corespondenței în interes de serviciu, folosește exclusiv corespondența oficialǎ a cǎrei ultimǎ parte conține “ ….@procuratura.md”;
  • orice document electronic este semnat electronic (nu olografic), conform Legii privind semnătura electronică și documentul electronic;
  • la apariția oricăror suspiciuni privind veridicitatea unui document, nu ezitați să contactați instituția emitentă la adresele oficiale, care pot fi găsite pe pagina oficială a instituției.
Tag-uri:
Distribuie articolul: