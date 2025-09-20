Atenție FALS: Procurorii PCCOCS NU au solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici

Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) atenționeazǎ instituțiile publice şi cetǎțenii cu privire la un document pretins semnat de procurorul-şef al PCCOCS, adresat policlinicilor din Chişinău, la subiectul unei pretinse „investigări penale a unei răpiri.”

Potrivit PCCOCS, aşa-zisul document a apărut în spațiul public, solicitând de la conducătorii medicali liste ale persoanelor care urmează anumite tratamente (în scopul investigării acelei „răpiri”).

„Deşi falsul act imită antetul PCCOCS şi pretinde că a fost înregistrat în cancelaria procuraturii, totuşi adresa electronicǎ a instituției la care policlinicile ar urma să trimită listele pacienților este şi ea inexistentă în uzul procuraturii”, anunță responsabilii.

Aşadar, conform Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale

actul dezmințit NU a fost emis de procurorii PCCOCS;

numǎrul de înregistrare este fals;

nu existǎ un astfel de dosar penal cu un aşa numǎr în instituție;

adresa electronicǎ oferitǎ medicilor nu este folositǎ de procurorii PCCOCS (cea corectă este afişată pe pagina oficialǎ a instituției).

Procurorii PCCOCS îndeamnă instituțiile publice şi cetățenii sǎ se informeze de pe pagina oficială a procuraturii specializate: www.procuratura.md/pccocs.

„În context, Procuratura îndeamnă cetățenii – mai ales în contextul acestor alegeri pentru noul Parlament, stabilite pentru 28 septembrie 2025 – să analizeze cu atenție mesajele publice şi sǎ verifice dacă acestea se regăsesc şi pe paginile oficiale ale instituțiilor”, a mai scris PCCOCS.

Indicii suplimentare anti-fals: