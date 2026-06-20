Atenție, călători: Trafic intens la vama Leușeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova. Rute alternative

Sâmbătă, 20 iunie, în punctul de trecere a frontierei Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, fiind aglomerată direcția de ieșire din R. Moldova, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră. Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru rute alternative.

Pentru fluidizarea traficului transfrontalier, autoritățile de control aplică măsuri suplimentare, se mai arată în comunicatul de presă. Astfel, au fost deschise piste suplimentare de control, a fost aplicată procedura REVERS, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă, pe 6 piste de control pe sensul de ieșire.

Responsabilii recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, după posibilitate, pentru traversarea frontierei prin

PTF Costești, PTF Leova sau PTF Cahul.