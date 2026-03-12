Atentatul terorist de la Crocus: 15 persoane au fost condamnate la închisoare pe viață. Alți patru inculpați au primit pedepse între 19 și 22 de ani de detenție

Un tribunal militar rusesc a condamnat la detenție pe viață 15 persoane acuzate în cazul atentatului terorist de la sala de concerte „Crocus City Hall” din apropierea Moscovei, din 2024. Alți patru acuzați au primit pedepse de la 19 ani și 11 luni până la 22 ani și 6 luni, scrie Meduza.

Pe 22 martie 2024, teroriștii au luat cu asalt sala de concerte Crocus City Hall din Krasnogorsk, lângă Moscova. Trupa Piknik urma să cânte în acea seară în sala de concerte Crocus City Hall. Teroriștii au deschis focul asupra publicului și a personalului complexului, apoi au incendiat sala de concerte. În urma atacului, 150 de persoane au fost ucise.

Potrivit anchetatorilor rusi, atacul asupra sălii de concerte ar fi fost organizat de organizația teroristă „Vilayat Khorasan”, afiliată grupării „Statul Islamic”.

În ceea ce privește numărul victimelor, acesta este cel mai mare atac terorist din istoria modernă a Rusia de la Criza ostaticilor de la Beslan, unde 333 de persoane au fost ucise în timpul asediului unei școli, cu 22 de ani mai devreme, scrie sursa citată.

Procesul pentru atacul terorist de la Crocus a început pe 4 august 2025. Peste 100 de jurnaliști au participat la prima audiere, care a avut loc la Moscova. Cu toate acestea, procurorii au cerut aproape imediat ca procesul să fie închis publicului, invocând riscul unor „atacuri teroriste demonstrative” împotriva participanților la proces. Potrivit acestora, complicii inculpaților ar fi plănuit astfel de acțiuni.

În total, au fost 19 inculpați. Dintre aceștia, patru au fost considerați presupușii autori ai atacului: Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakram Rachabalizoda, Shamsiddin Fariduni și Muhammadsobir Fayzov. Toți sunt originari din Tadjikistan. La momentul atacului de la Crocus, cel mai în vârstă dintre ei, Mirzoyev, avea 32 de ani, iar cel mai tânăr, Fayzov, 19 ani. Toți aveau cel mult studii liceale și veniseră în Rusia pentru muncă, scrie Meduza.

Publicația notează că Mirzoyev lucra ca șofer de taxi, Fayzov lucra într-o frizerie din Regiunea Ivanovo, iar Fariduni într-o fabrică din Podolsk. Rachabalizoda era, de asemenea, șomer în Podolsk în momentul atacului. Toți, cu excepția lui Fayzov, avuseseră anterior probleme cu legea: Mirzoyev și Rachabalizoda încălcaseră legislația privind imigrația, iar Fariduni ispășise o pedeapsă în Tadjikistan pentru hărțuire.

Ancheta i-a prezentat pe ceilalți 15 inculpați drept complici. Doi dintre ei — Khusen Medov și Dzhabrail Aushev, din Ingușetia — ar fi transformat o armă dezactivată într-o armă funcțională, folosită ulterior în atacul de la Crocus.

Cinci bărbați — Shakhromdzhon Gadoev, Zubaydullo Ismoilov, Khusein Khamidov și frații Umedzhon și Mustakim Soliev — ar fi livrat arme și muniție presupușilor autori ai atacului. Alți patru — Yakubdzhoni Davlatkhon Yusufzoda, Nazrimad Lutfulloi, Jumakhon Kurbonov și Muhammad Zoir Sharipzoda — ar fi transferat fonduri pentru finanțarea atacului.

Alisher Kasimov le-ar fi închiriat locuințe principalilor inculpați, iar familia Islomov — Dilovar, fratele său Aminchon și tatăl lor Isroil — le-ar fi vândut automobilul Renault pe care l-au folosit pentru a încerca să fugă.