„Atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă de livrare a gazelor, această problemă va reapărea”, a comentat vicepremierul Valeriu Chiveri criza energetică din stânga Nistrului

Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete atât timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor în regiune, a declarat viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri înainte de ședința de Guvern de astăzi, 11 februarie.

Potrivit oficialului, actuala situație din stânga Nistrului este cauzată de o problemă tehnică.

„Este o situație care se repetă la fiecare 10 zile, deja de mai mult de un an de zile. Atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor în regiune, această problemă va reapărea, ținând cont de faptul că agentul de plată se schimbă tot timpul. Este o politică de sancțiuni a Uniunii Europene care urmează să fie respectată. Dacă nu va fi acceptat modelul propus de Chișinău, situația se va repeta în continuare”, a declarat Valeriu Chiveri.

Vicepremierul s-a referit și la disponibilitatea Ucrainei de a furniza cărbune pentru Centrala electrică de la Cuciurgan.

„Este o idee mai veche, care a fost lansată de partea ucraineană la momentul crizei de la începutul anului 2025, însă nu a fost acceptată de partea transnistreană. Nu cunosc în detalii care a fost propunerea de această dată, dar bănuiesc că ar avea același sens. Totuși, fără ca liderii de la Tiraspol să accepte o asemenea cooperare, evident că acest lucru nu se va realiza”, a menționat Valeriu Chiveri.

La sfârșitul lunii august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a decis desemnarea companiei Moldovagaz drept responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026. Decizia ANRE prevede că Moldovagaz va putea achiziționa gaze naturale de pe piața angro din R. Moldova, exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene.

Începând cu 1 ianuarie 2025, compania rusă „Gazprom” a suspendat nejustificat livrarea gazelor naturale către „Moldovagaz”, chiar dacă exista un contract valabil până în 2026, lăsând consumatorii din regiunea transnistreană fără gaze naturale și, respectiv, fără energie electrică, căldură și apă caldă.

Uniunea Europeană a alocat un grant de 30 de milioane de euro pentru procurarea resurselor energetice necesare atât consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului, cât și pentru cei de pe malul drept. Totodată, UE a venit cu o ofertă de ajutor de 60 de milioane de euro, care să asigure necesitățile energetice ale regiunii transnistrene. Sprijinul a fost însă refuzat de regimul de la Tiraspol.