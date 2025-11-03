Alegeri locale noi: alegătorii pot depune cereri privind votarea cu urna de vot mobilă începând de astăzi

Alegătorii din localitățile unde pe 16 noiembrie 2025 vor avea loc alegeri locale noi, care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu pot veni în localul secției de votare, pot depune cereri privind votarea la locul aflării, cu urna de vot mobilă, începând de luni, 3 noiembrie. Anunțul a fost făcut de către Comisia Electorală Centrală (CEC) într-un comunicat.

Cererile se fac în scris, începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14:00 a zilei precedente votării. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14:00 numai la prezentarea unui certificat medical.

Persoanele care nu pot să depună singure cererea privind votarea la locul aflării, au dreptul să o facă prin intermediul unui membru al familiei sale sau să solicite pentru aceasta ajutorul asistentului social din cadrul primăriei. Dacă, din cauza unei deficiențe fizice, boli sau din alte motive temeinice, alegătorul nu poate semna personal cererea privind votarea la locul aflării, el poate depune personal cererea în formă verbală la sediul secției de votare. În cazul în care cererea nu poate fi depusă personal în formă verbală la sediul secției de votarea, aceasta poate fi depusă telefonic.

În ziua alegerilor, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează cel puțin doi membri ai biroului, care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialele necesare votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.

În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, a anunțat anterior CEC.

Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, trei sunt femei și nouă sunt bărbați. Doi candidează independent, iar 10 sunt desemnați de partide politice.

Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități:

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 1 candidat;

comuna Călinești, raionul Fălești – 3 candidați;

comuna Natalievca, raionul Fălești – 2 candidați;

satul Ustia, raionul Glodeni – 2 candidați;

orașul Leova, raionul Leova – 2 candidați;

comuna Cremenciug, raionul Soroca – 2 candidați.

Pentru funcția de consilier local:

în comuna Călinești, raionul Fălești – au fost depuse liste din partea a 3 formațiuni politice și 2 candidați independenți;

în orașul Leova, raionul Leova – au fost înregistrate liste din partea a 2 formațiuni politice.

În total, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 femei și 40 bărbați.