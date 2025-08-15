ASP va schimba procedura de depunere a documentelor pentru licențiere și autorizări
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că introduce, începând cu 18 august 2025, o nouă regulă privind depunerea documentelor pe suport de hârtie pentru mai multe domenii de activitate.
Potrivit ASP, toate solicitările privind licențierea activității de întreprinzător, autorizarea operațiunilor cu mărfuri strategice, clasificarea structurilor de primire turistică cu funcții de cazare vor putea fi depuse și înregistrate exclusiv la sediul central al ASP din municipiul Chișinău, str. Alexandru Pușkin nr. 42, blocul G.
Accesul se va face doar prin intrarea principală, situată la intersecția străzilor Alexandru Pușkin și Columna. Program de lucru: luni–vineri, între orele 08:00–16:30 (pauză de masă: 12:00–13:00).
„Pentru eficiență și reducerea timpului de așteptare, ASP încurajează depunerea cererilor online prin platforma digitală Ghișeul Unic pentru gestionarea actelor permisive. Măsura urmărește centralizarea proceselor și optimizarea serviciilor, pentru o mai bună gestionare a cererilor și reducerea timpilor de procesare”, scrie ASP.