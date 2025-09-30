Cel puțin 11 mii de membri ai organizației rusești „Yunarmiya” (Armata tânără”) au luptat în războiul împotriva Ucrainei, potrivit lui Vladislav Golovin, șeful de cabinet al organizației și „Erou al Rusiei”.

„Au fost 11000 dintre noi, cei care am participat la zona de operațiuni militare speciale, dar sunt sigur că acest număr a crescut deja”, a spus el. În martie, Golovin i-a spus președintelui Vladimir Putin că 12 mii de foști membri Yunarmiya (vârsta maximă pentru membrii Yunarmiya este de 18 ani) au plecat în războiul din Ucraina, scrie The Moscow Times.

Cinci foști membri Yunarmiya, potrivit lui Golovin, au fost decorați cu titlul de „Erou al Rusiei”. Printre aceștia s-a numărat și Ilya Karkavin, care avea 19 ani când a murit în Ucraina. El a devenit cel mai tânăr „Erou al Rusiei” pe parcursul întregului război dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, s-a lăudat șeful de cabinet al organizației. Anterior, Golovin a raportat că aproximativ 140 de mii de absolvenți ai Yunarmiya au devenit membri ai forțelor de securitate și militari.

Conform sursei citate, Yunarmiya a fost fondată în 2016 la inițiativa fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu. În urma creării „Mișcării Primilor” pro-Kremlin, absolvenții Yunarmiya s-au alăturat acesteia. Conform propriilor date, organizația numără 1,85 milioane de copii și adolescenți. Printre altele, Yunarmiya organizează cursuri de instruire militară de bază și disciplină militară, inclusiv în teritoriile ocupate ale Ucrainei, și insuflă tinerilor „atitudinea corectă” față de serviciul militar.

În 2021, guvernul rus și-a stabilit obiectivul de a crește numărul de membri ai Yunarmiya la 3,25 milioane de copii până în 2030. În urma invaziei Rusiei în Ucraina, mișcarea a fost supusă sancțiunilor din partea SUA, UE, Canada, Marea Britanie și Australia. Yunarmiya a fost, de asemenea, acuzată de implicare în deportarea copiilor ucraineni.

The Moscow Times scrie că Golovin (indicativul de apel „Struna”) a fost numit șef al Statului Major General Yunarmiya în decembrie 2024. În timpul războiului din Ucraina, a comandat un pluton din Batalionul 382 Separat al Brigăzii 810 Gardă Marină Separată în timpul asaltului asupra Mariupolului. El este acuzat de uciderea civililor. La întoarcerea de pe front, Golovin a finalizat programul „Timpul Eroilor”, lansat la inițiativa lui Putin.