Armata israeliană a declarat, astăzi, 29 august, oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, fără a cere deocamdată populaţiei o evacuare imediată, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP, citează G4Media.

„Începând de astăzi, la ora 10:00, pauza tactică locală în activitatea militară nu se va aplica zonei oraşului Gaza, care constituie zonă periculoasă de luptă”, indică un comunicat militar israelian.

Această „pauză tactică locală” cotidiană fusese anunţată la finalul lunii iulie pentru oraşul Gaza şi alte zone din Fâşia Gaza pentru „a permite trecerea în deplină securitate a convoaielor ONU” şi organizaţiilor umanitare în teritoriul palestinian devastat de război şi foamete, scrie sursa citată.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fcomis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, au murit 62966 de persoane şi alte 159266 au fost rănite, potrivit autorităților locale.