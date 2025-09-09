Armata israeliană a emis un ordin de evacuare pentru locuitorii din orașul Gaza

Armata israeliană a ordonat marți, 9 septembrie, locuitorilor orașului Gaza să evacueze zona înainte de o nouă ofensivă, după ce Israelul a avertizat că își va intensifica atacurile militare în fâșie, provocând un „uragan puternic” dacă Hamas nu eliberează ultimii ostatici pe care îi deține, a transmis Reuters.

Preluarea controlului asupra unui oraș cu o populație de un milion de palestinieni complică eforturile de încetare a focului pentru a pune capăt războiului de aproape doi ani , în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu și partenerii săi de extremă dreapta își pun în aplicare planul de a ataca ceea ce ei au numit a fi cele două bastioane rămase ale Hamas.

Ordinele de evacuare au provocat panică și confuzie în rândul locuitorilor orașului Gaza. Unii au spus că nu vor avea de ales decât să plece spre sud, în timp ce marea majoritate a altora au spus că vor rămâne, deoarece niciun alt loc nu era sigur.

Netanyahu i-a avertizat pe locuitorii orașului Gaza să plece acum, spunând că forțele se organizează și se adună în orașul Gaza pentru o „manevră” terestră.

„Le spun locuitorilor din Gaza, profitați de această ocazie și ascultați-mă cu atenție: ați fost avertizați – plecați acum”, a spus Netanyahu.

Speranțele erau concentrate pe eforturile de mediere pentru a ajunge la un armistițiu care ar evita planul Israelului de a prelua controlul asupra celui mai mare oraș urban al enclavei.

Qatarul a făcut presiuni asupra liderilor Hamas să „răspundă pozitiv” la cel mai recent acord de încetare a focului și luare de ostatici în Gaza, propus de SUA, în timpul discuțiilor de luni de la Doha, a declarat pentru Reuters un oficial informat despre discuții.

Hamas a declarat că a primit câteva idei din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord de încetare a focului în Gaza și discută cu mediatorii modalități de a dezvolta aceste idei.

Israelul a acceptat propunerea de încetare a focului în Gaza din partea președintelui american Donald Trump, a declarat luni ministrul israelian de externe, Gideon Saar.

Criticii internaționali spun că planul Israelului, care include demilitarizarea întregii fâșii, pe măsură ce Israelul preia controlul de securitate asupra acesteia, ar putea agrava situația umanitară dificilă a populației de 2,2 milioane de oameni, care se confruntă cu un risc critic de foamete.

Netanyahu a declarat că Israelul nu are de ales decât să finalizeze treaba și să învingă Hamas, având în vedere că gruparea militantă palestiniană a refuzat să depună armele. Hamas a declarat că nu se va dezarma până când nu se înființează un stat palestinian independent.

Israelul preluase deja controlul a 75% din Gaza de la începutul războiului, odată cu atacul transfrontalier al Hamas din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice, arată datele israeliene. Autoritățile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici rămași în Gaza sunt în viață.

Ministerul Sănătății din Gaza afirmă că atacul militar ulterior al Israelului a ucis peste 62.000 de palestinieni și a strămutat aproape întreaga populație, lăsând o mare parte a teritoriului în ruine.