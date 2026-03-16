Arest preventiv pentru doi bărbați care ar fi împușcat un alt bărbat, după care i-ar fi aruncat corpul în preajma unui cimitir

Doi bărbați din Briceni, acuzați de omor, au fost plasați în arest pentru 30 de zile. Încheierea a fost pronunțată luni, 16 martie, de către judecătorul de instrucție, la demersul procurorilor de la Briceni.

Potrivit învinuirii, la data de 21 februarie, noaptea, cei doi, fiind la domiciliul unuia din acuzați, în urma unei cerți cu victima (un bărbat de 39 de ani ) din motivul unei pretinse datorii, au decis „să se răfuiască cu ultimul”. Unul dintre acuzați ar fi luat de sub pat arma de vânătoare, deținută ilegal și ar fi efectuat o împușcătură în regiunea cutiei toracice pe stânga a bărbatului (regiunea inimii), care a decedat pe loc.

„Ulterior, prin înțelegere prealabilă cu cel de al doilea acuzat, au luat corpul neînsuflețit, l-au urcat într-un autoturism și l-au transportat în orașul Lipcani, vis-a-vis de cimitirul orășenesc, unde l-au aruncat pe marginea râului Medveja”, se arată într-un comunicat de presă emis de Procuratura Generală.

Corpul victimei a fost descoperit abia la 11 martie, fiind pornită o urmărire penală de către polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Briceni, sub conducerea procurorilor de la Briceni.