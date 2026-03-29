Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain spun că au interceptat atacuri din partea Iranului

Guvernele din Kuweit, Emiratele Arabe Unite (EAU), Bahrain și Arabia Saudită au raportat duminică, 29 martie, că au interceptat o serie de atacuri cu rachete și drone provenite din Iran, după ce pe 28 martie două persoane au fost rănite ușor într-un atac iranian asupra unei fabrici de aluminiu din Bahrain, informează EFE, citat de Agerpres.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a declarat, într-un scurt comunicat, că în ultimele ore a „interceptat și distrus o duzină de drone” lansate împotriva teritoriului său.

La rândul său, armata kuweitiană a declarat că a răspuns „amenințărilor din partea rachetelor și dronelor ostile”.

„Forțele armate kuweitiene confirmă că orice explozii care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării unor ținte ostile de către sistemele de apărare aeriană”, a declarat armata kuweitiană într-un comunicat.

Această ultimă rundă de atacuri are loc după ce sistemele de apărare aeriană kuweitiene au doborât sâmbătă un val de atacuri care au implicat 15 drone.

Ministerul Apărării din EAU a declarat, într-un comunicat, că sistemele sale de apărare aeriană au acționat împotriva „rachetelor și dronelor provenite din Iran”, fără a oferi detalii suplimentare.

În Bahrain, unde utilizarea dronelor a fost interzisă sâmbătă până la o nouă notificare, sirenele de alarmă au fost activate pentru a îndemna cetățenii și locuitorii să se deplaseze în cel mai apropiat loc sigur, în așteptarea unor noi atacuri aeriene, a declarat Ministerul de Interne.

Sâmbătă, 28 martie, un atac lansat de Iran a lovit instalații aparținând Bahrain Aluminum (Alba), provocând răni minore la două persoane, potrivit unui comunicat al companiei relatat de agenția de știri de stat Bahrain.

„Siguranța angajaților Alba rămâne prioritatea noastră principală”, a declarat compania într-un comunicat de presă, subliniind că evaluează amploarea pagubelor aduse instalațiilor sale.

Aceste atacuri vin pe fondul escaladării tensiunilor din regiune, legate de conflictul dintre SUA și Israel cu Iranul, care a dus la atacuri împotriva unor ținte militare și strategice în diverse țări aliate ale SUA din Orientul Mijlociu.