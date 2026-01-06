Aproximativ 20 milioane de lei, economisiți de către toți beneficiarii programului EcoVoucher, în 2025, prin achiziția de electrocasnice eficiente energetic

În 2025, economiile generate de echipamentele procurate cu ajutorul voucherelor prin programul „EcoVoucher”, inclusiv a celor înlocuite începând cu anul 2024, ajung la circa 5,41 milioane kWh sau 20 milioane de lei, informează Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).

Conform CNED, în 2025, circa 25500 de familii au participat în programul „EcoVoucher” și au beneficiat de posibilitatea de a-și reduce cu cca 30% facturile la energia electrică.

Programul de vouchere pentru electrocasnice este dezvoltat autorități, cu sprijinul Uniunii Europene, și este finanțat în ediția curentă de Norvegia. Beneficiarii sesiunilor din anul 2025 sunt familiile cu copii și persoanele vârstnice de peste 63 de ani, înregistrate pe platforma compensatii.gov.md.

Din totalul beneficiarilor, 4357 sunt gospodării formate din doi, trei sau patru pensionari. Totodată, 21207 gospodării sunt familii cu copii minori, dintre care 924 sunt cu 5 sau mai mulți copii, 2463 – cu 4 copii, 11479 au 3 copii, iar 6341 cresc 2 copii, scrie sursa citată.

CNED precizează că fiecare voucher, în valoare de 6000 de lei, acoperă până la 70% din costul unui electrocasnic nou – frigidere din clasele de eficiență energetică A, B, C sau D și mașini de spălat rufe din clasa A, conform noii etichete energetice. În cadrul sesiunilor din 2025, familiile beneficiare de vouchere au procurat 12018 frigidere și 13546 de mașini de spălat noi și eficiente energetic.

În 2025, sprijinul acordat programului de către Norvegia ajunge la circa 7,5 milioane de euro.

„Suntem încântați să vedem că programul EcoVoucher funcționează și aduce rezultate concrete atât oamenilor, cât și societății în ansamblu. Vedem cum familiile cu copii și persoanele în vârstă din Moldova reduc costurile la energie și își îmbunătățesc confortul în gospodării. Impactul programului devine vizibil zi de zi și, în același timp, contribuie la eficiența energetică”, a declarat Kamilla H. Kolshus, reprezentantat misiunii diplomatice a Oficiului Ambasadei Norvegiei la Chișinău.

CNED estimează că cele peste 40 mii de echipamente instalate de la începutul programului vor genera anual economii de aproximativ 8,15 milioane kWh, echivalentul a circa 30,1 milioane de lei.