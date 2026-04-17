Aproape 3000 de tone de motorină și benzină au fost importate în R. Moldova. Pentru câte zile sunt stocuri de carburanți?

Ieri, 16 aprilie, în R. Moldova au fost importate peste 2500 de tone de motorină şi 450 de tone de benzină. Astfel, stocurile au constituit 19 zile de consum pentru benzină, 11 zile de consum de motorină şi 19 zile pentru gaze petroifere lichefiate, informează Ministerul Energiei.

Creșterea rapidă a prețurilor la carburanți din ultimele zile a reaprins temerile legate de stabilitatea pieței energetice din R. Moldova. În doar câteva săptămâni, benzina și motorina s-au scumpit semnificativ, în timp ce autoritățile au declarat stare de alertă în sectorul energetic. Autoritățile și experții consultați de Ziarul de Gardă spun că decizia nu înseamnă că țara se confruntă cu o criză imediată de combustibil, ci că oferă Guvernului instrumente suplimentare pentru a interveni rapid dacă situația internațională se agravează.

Scumpirile sunt determinate în principal de evoluțiile pe piața globală a petrolului, în special de conflictul din Orientul Mijlociu și de riscurile pentru transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz – unul dintre cele mai importante coridoare energetice din lume.

Iranul și Statele Unite ale Americii (SUA) au convenit asupra unui armistițiu condiționat de două săptămâni, în timpul căruia traficul maritim va fi permis prin Strâmtoarea Ormuz, transmite BBC. Acest lucru vine la mai bine de o lună după ce SUA și Israelul au lansat atacuri coordonate asupra Iranului și la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a amenințat că „o întreagă civilizație va muri în această noapte” dacă Iranul nu redeschide strâmtoarea.