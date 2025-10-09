Aproape 300 de edificii din capitală, deservite de Termoelectrica, au fost conectate la agentul termic. Prin instituțiile care primesc deja căldură se numără grădinițe, școli și spitale, se arată în comunicatul de presă emis de Termoelectrica.

Termoelectrica precizează că agentul termic este livrat în 121 de grădinițe, 21 de școli, 15 instituții medicale, 57 de blocuri locative, 74 de agenți economici și 10 case particulare.

Sezonul de încălzire 2025-2026 a început în capitală pe 3 octombrie, conform unei dispoziții emise de Primăria municipiului Chișinău.

Pentru a beneficia de căldură în locuințe, administratorii blocurilor locative din capitală trebuie să prezinte solicitarea de conectare la agentul termic în format liber, la sediile teritoriale ale „Termoelectrica”, precum și fișa tehnică de pregătire a instalațiilor de utilizare a energiei termice. Ulterior, specialiștii întreprinderii vor asigura conectarea imediată a imobilului la agentul termic.

Potrivit meteorologilor, în următoarele zile vremea se menține rece, iar în unele regiuni sunt prognozate precipitații slabe.