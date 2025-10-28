Aproape 10 mii de adulți au beneficiat de cursuri gratuite de limba română

În anul 2025, peste 8200 de adulți din diverse domenii profesionale beneficiază de cursuri gratuite de limba română, depășind cu mult numărul planificat inițial – 5000 de persoane, potrivit Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Instruirile se înscriu în Programul Național privind Învățarea Limbii Române, implementat al treilea an la rând de minister.

În prima etapă, desfășurată până la 30 iunie 2025, au finalizat cu succes cursurile circa 6141 de persoane. În etapa a doua, aflată în derulare, participă 2140 de persoane.

„La finalul cursurilor, participanții primesc un certificat care atestă nivelul de competență lingvistică, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Certificarea este un avantaj semnificativ pentru integrarea pe piața muncii și pentru accesul la oportunități educaționale”, potrivit comunicatului MEC.

Persoanele care beneficiază de cursuri gratuite în cadrul Programului Național de studiere a limbii române au acces la manuale tipărite, pe care le pot închiria la costuri accesibile.

Programul include cursuri digitale, resurse interactive și instrumente de autoevaluare, care vor facilita învățarea de la distanță pentru toate categoriile de beneficiari.

Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat cadrul normativ privind educația multilingvă.

„Mai multe instituții educaționale și-au exprimat deja intenția de a aplica noul cadru, care oferă elevilor posibilitatea de a studia disciplinele în mai multe limbi și de a-și dezvolta competențele de comunicare interculturală”, comunică Ministerul Educației.

Actualmente, este în proces de elaborare Programul Național de învățare a Limbii Române pentru anii 2026 – 2029. De la lansarea Programului Național de Studiere a Limbii Române, de cursuri gratuite au beneficiat circa 25 de mii de persoane.