Apelurile telefonice suspecte vor putea fi blocate. Parlamentul a votat în primă lectură un proiect de lege

Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice pentru identificarea, verificarea și blocarea apelurilor suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege aprobat în prima lectură de Parlament.

Potrivit notei de fundamentare, inițiativa legislativă este determinată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de escrocherii telefonice și a fraudelor comise prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin utilizarea numerelor de telefon substituite, a apelurilor de origine neverificată și a serviciilor mobile preplătite activate fără identificarea utilizatorului.

„Pentru a proteja cetățenii de escrocheriile telefonice și de fraudele comise prin apeluri false sau de origine neverificată, autorii propun obligarea furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice care asigură inițierea, tranzitarea sau terminarea apelurilor să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de detectare, verificare, marcare, filtrare, limitare și blocare a apelurilor suspecte”, a precizat Legislativul.

De asemenea, apelurile inițiate din afara teritoriului R. Moldova care afișează numere din Planul național de numerotație vor fi supuse unor măsuri suplimentare de verificare, marcare sau blocare, în conformitate cu cerințele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații.

Furnizorii care nu vor respecta aceste obligații riscă amenzi de până la 75 000 de lei.

Proiectul de lege introduce și obligația activării cartelelor SIM preplătite doar în baza unui act de identitate. Astfel, furnizarea serviciilor aferente numerelor preplătite ale căror utilizatori nu vor fi identificați în termenul stabilit de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații va fi suspendată. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu amenzi de până la 75 000 de lei.

Totodată, vânzarea, distribuirea sau activarea cartelelor SIM fără identificarea utilizatorului va fi sancționată cu amenzi de până la 50 000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 75 000 de lei pentru persoanele juridice.

Potrivit Parlamentului, documentul mai prevede sancțiuni pentru utilizarea echipamentelor destinate substituției neautorizate a identificatorului liniei apelante, inclusiv prin folosirea neautorizată a cartelelor SIM, a profilurilor eSIM, a echipamentelor de tip SIM box, GSM gateway sau a altor mijloace tehnice similare. Amenda pentru această încălcare va ajunge până la 75 000 de lei, cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen cuprins între 3 luni și un an.