Apă și sanitație în satele din R. Moldova. Un nou proiect, de peste 6 milioane de euro, a fost lansat

Apă potabilă și servicii de sanitație descentralizate sigure pentru gospodăriile din mediul rural. Asta își propune să ofere Proiectul „ApaSan28”, lansat recent în R. Moldova. Finanțat de organizația „Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare”, proiectul „ApaSan28” are un buget de peste 6 milioane de euro.

Pe lângă intervențiile legate de aprovizionarea cu apă potabilă, proiectul „ApaSan28” prevede și construcția unor sisteme alternative de gestionare a apelor uzate menajere. Pentru că sistemele clasice de canalizare sunt scumpe și de multe ori ineficiente din punct de vedere economic pentru localitățile rurale mici, proiectul „ApaSan28” își propune să promoveze soluții individuale de sanitație și să construiască, în premieră pentru R. Moldova, stații locale de tratare a nămolului fecal evacuat din fosele septice ale localnicilor. În acest scop, se planifică a fi construite două astfel de stații – una în comuna Ciorești, raionul Nisporeni, care va deservi și satele din apropiere, Micleuseni și Dolna, și una în comuna Vărăncău, raionul Soroca, de care vor beneficia și satele din comuna Nimereuca.

Accesul populației rurale la apă potabilă sigură și la servicii de sanitație în R. Moldova a fost și este limitat, mai ales în zonele rurale. Proiectele ApaSan, care au început să fie implementate în R. Moldova încă în 2008, de către SKAT Consulting Ltd. (Elveția), datorită fondurilor alocate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, au venit să contribuie la soluționarea acestor probleme.

Pe 28 mai 2025 a fost lansat un nou proiect similar – ApaSan28, care, la fel, își propune să ofere apă potabilă și servicii de sanitație descentralizate sigure pentru gospodăriile din mediul rural. Finanțat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, ApaSan28 are un buget de peste 6 milioane de euro.

Proiectul „ApaSan28” vine să ajute primăriile și operatorii de servicii de apă să gestioneze și să întrețină mai bine rețelele de apă și sanitație din sate. Prin instruiri, schimb de experiență și ajutor tehnic, proiectul urmărește ca locuitorii din sate să aibă servicii pentru necesitățile de bază mai bune și mai sigure pe termen lung.

ApaSan28 reprezintă o continuare a proiectelor „ApaSan” și „ApaSan+”, care au fost implementate în perioada 2008–2024, când au fost construite și reabilitate 60 de sisteme de alimentare cu apă, de care beneficiază circa 110 mii de oameni. Au mai fost construite 71 de blocuri sanitare în școli și în tabere de vară pentru 23 de mii de beneficiari, precum și 9 stații de epurare pentru circa 2500 de utilizatori.

Comuna Ciorești din raionul Nisporeni a fost printre primele localități care au beneficiat de acces la apă potabilă în cadrul proiectului „ApaSan”. „Ca urmare a activității în proiectul «ApaSan», în anul 2009 a fost dat în exploatare un apeduct în satul Ciorești, unde a asigurat accesul la peste 3000 de locuitori ai satului Ciorești. În 2012 am început un alt proiect de aprovizionare cu apă potabilă în alte localități, părți componente ale comunei, și anume în satul Vulcănești, care este o minoritate etnică de romi, și în anul 2014 a fost dat în exploatare un nou apeduct de apă”, a menționat Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești.

Proiectul prevede construcția a 3 sisteme noi de aprovizionare cu apă, inclusiv în localitățile Balatina (raionul Glodeni) și Căinarii Vechi (raionul Soroca), precum și reabilitarea a două sisteme existente, din care unul a fost deja identificat in r. Florești.

Dumitru Iațuc, primarul satului Balatina, susține că au fost deja discutate toate elementele și au fost făcute audieri publice „în legătură cu faptul dacă cetățenii într-adevăr au nevoie de asta”.

„Toate cerințele din partea donatorilor, în acest moment, noi am reușit să le organizăm. Acum urmează ca anul acesta să demarăm proiectul respectiv, unde este suma de 10 milioane de lei, dintre care contribuția noastră este de 20% din sumă și vom implica și comunitatea ca să contribuie la conectare ca, la momentul finalizării proiectului dat, deja să aibă apă potabilă în gospodărie”, a afirmat Dumitru Iațuc.

Pe lângă intervențiile legate de aprovizionarea cu apă potabilă, proiectul „ApaSan28” prevede și construcția unor sisteme alternative de evacuare și tratare a apelor uzate. Potrivit lui Dumitru Mămăliga, managerul de activități al proiectului, sistemele clasice de canalizare sunt costisitoare și de multe ori ineficiente din punct de vedere economic pentru localitățile rurale mici, de aceea, proiectul „ApaSan28” va contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ și va promova soluțiile individuale de gestionare a apelor uzate menajere. De asemenea, proiectul își propune să construiască, în premieră pentru R. Moldova, stații locale de tratare a nămolului fecal evacuat din fosele septice ale localnicilor.

În acest scop, se planifică a fi construite două astfel de stații – una în comuna Ciorești, raionul Nisporeni, care va deservi și satele din apropiere, Micleușeni și Dolna, și una în comuna Vărăncău, raionul Soroca, de care vor beneficia și satele din comuna Nimereuca. În total, aceste stații vor avea capacitatea de a deservi aproape 10 mii de potențiali beneficiari. În proiectul anterior, ApaSan+, au fost livrate 420 de fose septice pentru 1300 de beneficiari, inițiativă finanțată, la fel, de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, cu fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare. În proiectul „ApaSan28” urmează a fi instalate alte 450 de fose, pentru alți 1600 de beneficiari.

Totodată, proiectul „ApaSan28” își propune să informeze mai bine oamenii și autoritățile despre caracteristicile sistemelor descentralizate de sanitație. Aceste sisteme devin tot mai importante pentru satele care nu sunt conectate la rețelele centrale de canalizare. Proiectul ajută la crearea unor reguli clare pentru aceste sisteme individuale de canalizare. Colaborând cu ministerele, ApaSan28 vrea să elaboreze legi și ghiduri tehnice privind modul de construcție și de utilizare a foselor septice. Acest lucru va asigura instalarea și utilizarea corectă a lor, protejând astfel sănătatea oamenilor și mediul înconjurător.

Bugetul total al proiectului „ApaSan28” este de 6 620 000 de euro. Dintre acestea, aproape 6 milioane de euro, adică 90% din valoarea proiectului, reprezintă finanțarea din partea Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, iar restul sumei – 669 000 de euro, reprezintă contribuțiile autorităților locale.

„Proiectul se desfășoară pe o perioadă de patru ani, încheindu-se în 2028, acesta este motivul din spatele denumirii 28. Primul an a fost dedicat identificării nevoilor, partenerilor și beneficiarilor-cheie. De asemenea, am început proiectarea mai multor soluții de infrastructură. Cei trei ani rămași se vor concentra pe implementarea lor”, a declarat Jesus Bravo, manager al proiectului „ApaSan28”.

„Pe parcursul unui deceniu, noi am ajuns în sute de sate, am îmbunătățit condițiile de trai a mii de cetățeni și am fortificat autoritățile locale și naționale. Proiectul «ApaSan28» este construit pe baze puternice (ApaSan și ApaSan+, n.r.). Cu toții știm că sistemele de apă potabilă și condițiile de sanitație duc la copii mai sănătoși, comunități mai puternice și instituții mai reziliente”, a ținut să puncteze Mirco Keller, coordonatorul Proiectului „ApaSan28”.