ANSP: Informațiile distribuite de o companie producătoare de tutun, potrivit cărora pliculețele cu nicotină pot fi comercializate legal în R. Moldova, sunt FALSE

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a venit marți, 2 iunie, cu precizări la informațiile apărute în spațiul public privind comercializarea pliculețelor cu nicotină. Instituția a atras atenționat că acestea au fost și vor fi în continuarea interzise pentru plasare pe piața din R. Moldova, potrivit unui comunicat de presă.

Mai exact, ANSP precizează că informațiile potrivit cărora pliculețele cu nicotină ar putea fi comercializate legal în R. Moldova până în luna iunie 2027 sunt false și nu corespund cadrului legal în vigoare. Totodată, Agenția atrage atenția că „răspândirea informațiilor false poate avea efecte negative asupra sănătății populației și anunță că a întreprins demersurile necesare pentru retragerea articolelor respective de pe paginile portalurilor vizate”.

Portalul Sănătate Info a scris recent că compania Philip Morris Moldova a anunțat extinderea portofoliului de „produse fără fum”, inclusiv prin promovarea pliculețelor cu nicotină. Conform Sănătate Info, într-un material publicat de portalul Realitatea.md, reprezentanta companiei, Elena Naumenco, afirmă că aceste produse sunt „lansate și comercializate în strictă conformitate cu cadrul legal aplicat în prezent în Republica Moldova, care permite comercializarea pliculețelor cu nicotină până în iunie 2027”, dar această afirmație contrazice prevederile actuale ale legislației R. Moldova.

Conform prevederilor legii privind controlul tutunului, prin modificările operate șo care urmează să intre în vigoare la data de 24 iunie 2026, articolul 24 alineatul (1) prevede: „Se interzice plasarea pe piață a următoarelor produse din tutun care nu arde: tutun pentru uz oral, tutun pentru mestecat și tutun pentru uz nazal, precum și a următoarelor produse conexe: pliculețe cu nicotină”.

Aceste produse nu pot fi plasate pe piață nici până la 24 iunie 2026, deoarece legea în versiunea actuală nu conține cerințe față pliculețele cu nicotină, inclusiv cerințe de etichetare și aplicare a avertismentelor de sănătate, dar orice produs din tutun sau conex necesită a fi notificat la ANSP înainte cu 90 zile de plasare piață (iar din 24 iunie 2026 – înainte cu 6 luni).

„Până în prezent nicio marcă comercială de pliculețe cu nicotină nu a fost autorizată pentru plasare pe piață”, subliniază ANSP.

Astfel, autoritatea „îndeamnă consumatorii să se informeze din surse oficiale și recomandă operatorilor economici să țină cont de modificările legislative adoptate și să întreprindă măsurile necesare pentru conformarea activității lor la noile cerințe legale”.

„ANSP va continua monitorizarea respectării legislației în domeniul controlului tutunului și al produselor conexe și va aplica măsurile prevăzute de lege în cazul constatării neconformităților”, se menționează în comunicat.

ZdG a scris recent că, deși legea interzice vânzarea produselor cu nicotină copiilor și comercializarea acestora online, în R. Moldova, copiii pot procura cu ușurință țigări electronice și produse conexe tutunului. Agenți economici, site-uri specializate, aplicații de livrare și alte platforme facilitează accesul copiilor la astfel de produse, întrucât nu verifică vârsta cumpărătorilor.

ZdG a comandat o țigară electronică de pe site-ul unei companii înregistrate la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar produsul a fost livrat fără verificarea vârstei. În același timp, prin intermediul Telegram, am achiziționat inclusiv produse interzise spre comercializare în R. Moldova, care nu aveau timbru de acciz, dar un nivel de nicotină peste limitele legale.