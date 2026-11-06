ANRE: „Prețurile maximale de comercializare a produselor petroliere continuă să înregistreze o tendință de reducere”

Prețurile maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere continuă să înregistreze o tendință de reducere, a informat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) într-un comunicat. Astfel, comparativ cu valorile înregistrate la sfârșitul lunii septembrie, prețul maximal al benzinei 95 s-a redus cu 3,83 lei/litru, iar cel al motorinei standard – cu 1,11 lei/litru.

„Evoluția prețurilor de pe piața internă reflectă diminuarea cotațiilor internaționale Platts pentru produsele petroliere, tendință care s-a accentuat în ultima perioadă. Astfel, în intervalul ultimelor 14 zile utilizat la calcularea prețurilor maximale, cotațiile Platts la combustibili s-au redus cu circa 17,4% în cazul benzinei și cu 10,2% în cazul motorinei. Totodată, cotația petrolului Brent a înregistrat o scădere de peste 15%, pe fondul perspectivelor de detensionare a conflictului din Orientul Mijlociu și al așteptărilor privind diminuarea riscurilor geopolitice”, a explicat Agenția.

În aceste condiții, pentru perioada 07 noiembrie 2026 – 09 noiembrie 2026, ANRE a stabilit următoarele prețuri maximale de comercializare cu amănuntul pentru principalele produse petroliere de tip standard: