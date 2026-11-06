Autoritățile introduc măsuri pentru fluidizarea traficului de camioane la frontiera moldo-română

Autoritățile de frontieră și vamale din R. Moldova și România au convenit asupra unui set de măsuri operaționale comune în scopul fluidizării traficului de camioane la frontiera moldo-română. Măsurile sunt orientate spre optimizarea proceselor de control, reducerea timpilor de așteptare și creșterea capacității de procesare a mijloacelor de transport de marfă, conform unui comunicat al Poliției de Frontieră.

Printre măsurile agreate se numără operaționalizarea a două piste suplimentare de control punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, ceea ce va permite extinderea capacității de procesare a camioanelor și gestionarea mai eficientă a fluxurilor de transport.

O altă măsură vizează separarea fluxului de camioane fără încărcătură la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, prin direcționarea acestora pe o bandă distinctă de circulație.

„Având în vedere că formalitățile de control pentru aceste mijloace de transport necesită, de regulă, un timp mai redus, măsura va permite procesarea mai rapidă a camioanelor fără marfă, evitarea suprapunerii fluxurilor și utilizarea mai eficientă a infrastructurii și a resurselor disponibile pentru controlul transporturilor de marfă”, explică autoritățile.

Totodată, autoritățile vor suplimenta personalul implicat în activitățile de control, în funcție de necesitățile operaționale și de intensitatea traficului, pentru a asigura implementarea coordonată a măsurilor convenite și menținerea unui ritm sporit de procesare a mijloacelor de transport.

„Aceste acțiuni sunt însoțite de intensificarea schimbului operativ de informații și de coordonarea permanentă între autoritățile competente ale celor două state, astfel încât activitatea punctelor de trecere să fie adaptată în timp real la evoluția fluxurilor de transport”, se arată în comunicat.

Amintim că, începând cu 3 noiembrie 2026, transportul cerealelor pe sensul de ieșire din R. Moldova spre România este posibil și prin punctul de trecere a frontierei Costești-Stânca, în urma măsurilor convenite între autoritățile celor două state.

Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a efectuat o vizită de lucru la postul vamal de frontieră Costești–Stânca, pentru a evalua în teren organizarea proceselor de control și măsurile de fluidizare a traficului de camioane, în contextul intensificării transporturilor de mărfuri la frontiera moldo-română.

Potrivit Serviciului Vamal, în cadrul vizitei, directorul a discutat cu funcționarii vamali, reprezentanții autorităților implicate în controlul la frontieră, precum și cu transportatorii, pentru a identifica aspectele care influențează timpul de traversare și posibilitățile de eficientizare a procesării mijloacelor de transport.