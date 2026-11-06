Schimbări fiscale importante pentru cei care vând imobile, din 2027. Precizările ministrei Finanțelor

Din 2027, intră în vigoare schimbări fiscale cu privire la înstrăinarea bunurilor imobile. Potrivit ministrei Finanțelor Victoria Belous, aceste modificări duc la „reguli mai corecte” pentru cei care își vând locuința și posibilitatea de a deduce cheltuielile documentate pentru reparații.

Prima modificare se referă la locuința de bază, a cărei vânzare nu se impozitează.

„Pentru ca locuința să fie considerată locuință de bază și să beneficiați de scutirea de impozit, va fi suficient să îndepliniți una dintre două condiții: fie ați avut domiciliul în acea locuință cel puțin 3 ani, fie aceasta este înregistrată ca unica dumneavoastră locuință în Registrul bunurilor imobile. De ce schimbăm regula? Pentru că există situații în care o persoană își vinde propria și unica locuință, dar nu beneficiază de scutirea de impozit doar pentru că, dintr-o eroare, nu avea domiciliul înregistrat oficial la acea adresă. Vrem să eliminăm aceste situații”, a explicat Belous.

A doua modificare prevede că dacă ați investit în reparația locuinței, cheltuielile respective vor putea fi luate în calcul la stabilirea impozitului pe care îl aveți de achitat la vânzare. Condiția este să păstrați facturile și dovezile de plată care confirmă aceste cheltuieli.