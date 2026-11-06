A fost avizată inițierea negocierilor pentru obținerea unei finanțări suplimentare de 28 de milioane de euro, destinate construcției infrastructurii de gestionare și colectare a deșeurilor solide

Republica Moldova va negocia o finanțare suplimentară de 28 de milioane de euro pentru proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova”. Comisia pentru politică externă a avizat inițierea negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), la inițiativa Ministerului Mediului, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Proiectul vizează mai multe regiuni ale țării, printre care Ungheni, Nisporeni, Călărași, Edineț, Dondușeni, Ocnița, Briceni, Cahul și Cantemir, precum și localitățile din UTA Găgăuzia. Calendarul de implementare prevede finalizarea proiectului până la 31 decembrie 2029.

Potrivit sursei citate, necesitatea suplimentării finanțării este determinată de diferențele semnificative dintre costurile de implementare estimate inițial și cele rezultate în urma procedurilor de achiziție.

„Ofertele pentru proiectarea și construcția infrastructurii au fost de 1,5 până la 4 ori mai mari decât valorile prevăzute în documentația inițială, elaborată în baza studiului de fezabilitate din decembrie 2015. De asemenea, au fost identificate cheltuieli neprevăzute inițial pentru drumurile de acces și racordarea obiectivelor la rețelele de energie electrică. Acordul de împrumut inițial, în valoare de 25 de milioane de euro, a fost ratificat în 2023″, notează Legislativul.

În comunicat se mneționează că finanțarea suplimentară va permite continuarea dezvoltării sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor și a infrastructurii de colectare, transfer, sortare, tratare și depozitare conformă, precum și realizarea măsurilor de închidere a depozitelor neconforme. La fel, sursa citată scrie că proiectul „Deșeuri solide în Republica Moldova” contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă prevăzute în Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030”. Prin implementarea acestuia, autoritățile urmăresc îmbunătățirea serviciilor de gestionare a deșeurilor în mai multe localități, reducerea depozitării necontrolate a deșeurilor și diminuarea riscurilor pentru sănătatea populației.