ANI a depistat o avere nejustificată de peste 600 de mii de lei în cazul unui ofițer SPPS

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că ofițerul de Protecție în cadrul Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Dragoș Cîrnaț, ar deține o avere cu caracter nejustificat în valoare de peste 600 de mii de lei, rezultată din diferența substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat.

ANI a verificat averea lui Cîrnaț, pentru anii 2020, 2022 și 2023. Astfel, inspectorii de integritate au stabilit că acesta „a încălcat regimul juridic al declarării averii și intereselor personale și deține o avere cu caracter nejustificat în sumă de 618 116 de lei”.

De asemenea, ANI a dispus încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

„Autoritatea va transmite cauza în instanța de judecată spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate în mărimea diferenței substanțiale constatate.

După rămânerea definitivă a Actului de constatare, persoana supusă controlului va fi decăzută din dreptul de a exercita orice funcție menționată la art. 3 alin. (1) din Legea 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale, pentru o perioadă de 3 ani, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de această lege”, comunică ANI.

Persoana vizată are dreptul de a contesta actul de constatare, care la moment nu este definitiv.

În explicațiile sale, care au fost incluse în actul de constatare, Cîrnaț a declarat că „Pentru anul fiscal 2022, referitor la alimentările cu numerar (999 865 lei și 543 044 lei) şi achizițiile efectuate (Toyota Camry și Apartament): Suma depusă și utilizată își are originea din venituri/donații primite de la mamă / economii cumulate / vânzarea unor bunuri anterioare. Mentionez că aceste mijloace băneşti au fost transferate/deținute legal. (…)

Pentru anul fiscal 2023, referitor la procurarea automobilului Mazda 6 (250 000 lei): Sursa de finanțare a provenit din restul economiilor și venitul din vânzarea automobilului precedent. (…) Automobilul Mercedes E200 CDI, a fost procurat cu defecte tehnice, din acest fapt suma indicată în contractul de vânzare-cumpărare nu coincide cu valoarea estimativă pe piață. (…)

Lipsa mențiunii privind dreptul de abitație s-a datorat faptului că nu am fost informat cu privire la obligația de a declara acest fapt, neexistând o intenție de rea-credință. (…) Donațiile oferite de către mama, în perioada anilor 2016-2017, au constituit un ajutor financiar ocazional, care erau efectuate prin intermediul procurii, din numele acesteia. Totodată nedeclararea în declarațiile de avere personale au existat chiar din motivul că nu cunoșteam despre aceste operațiuni. Menționez că omisiunea nu a fost determinată de intenția de a ascunde informații sau de a induce în eroare autoritatea competentă.

(…) Transferurile efectuate în martie 2022 către mama mea (în sumă totală de 49 500 euro) au fost în contextul în care ea se afla în Italia la momentul respectiv. Motivele nedeclarării acestora nu au fost intenționate sau cu scopul de a le tăinui, ci faptul că am îndeplinit declarația de avere și interese personale la data de 25 februarie 2022”.