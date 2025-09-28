Andrei Năstase și Olesea Stamate au votat: „Moldova are viitor și viitorul ei începe chiar acum”

Candidații independenți Andrei Năstase și Olesea Stamate s-au prezentat duminică, 28 septembrie, la secțiile de votare pentru a-și da votul în cadrul alegerilor parlamentare. Năstase a declarat că a votat pentru R. Moldova și oamenii săi, iar Stamate – pentru „o Moldovă în care oamenii sunt pe primul loc”.

Andrei Năstase a îndemnat cetățenii să voteze „masiv și determinat” al acest scrutin, indiferent de opțiunea pe care o vor alege.

„Este foarte important să ne exprimăm votul, să nu-i lăsăm pe alții să decidă soarta noastră și a copiilor noștri. Știu că este foarte multă lume dezamăgită, este foarte multă lume care nu mai crede în democrație, ca urmare a multelor trădări și dezamăgiri. Am avut și eu din astea, destule, dar niciodată nu am pierdut speranța că R. Moldova poate fi la locul ei”, a spus candidatul.

După ce și-a exercitat dreptul al vot, acesta a declarat presei că a votat pentru o Moldovă europeană, demnă și cu capul sus.

Și Olesea Stamate a îndemnat oamenii să participe activ la alegeri.

„Am votat cu încredere – Moldova are viitor și viitorul ei începe chiar acum. Vă îndemn pe toți care vor o Moldovă europeană și demnă să mergeți la vot. Singurul vot irosit este votul care nu este valorificat. Mergeți și votați liber”, a declarat Stamate.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

