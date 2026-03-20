Analiză IDIS „Viitorul” Sistemul bancar din R. Moldova rămâne stabil, dar creditele ipotecare neperformante ridică semne de îngrijorare

Sistemul bancar din R. Moldova înregistrează o îmbunătățire semnificativă a calității portofoliului de credite în ultimii ani, însă evoluțiile recente din sectorul ipotecar necesită o atenție sporită din partea autorităților. Declarația a fost făcută vineri, 20 martie, de Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”. Potrivit expertului, datele analizate indică o creștere rapidă a volumului creditelor ipotecare, care au ajuns la aproape 30 de miliarde de lei, dublându-se în ultimii ani, dar această expansiune vine la pachet cu riscuri crescute privind capacitatea unor debitori de a-și onora obligațiile financiare.

„În ansamblu, sistemul bancar este unul sănătos, cu un nivel redus al creditelor neperformante. În ianuarie 2026, acestea au constituit 4,2%, dintre care mai puțin de 1% sunt credite compromise – un nivel istoric scăzut pentru R. Moldova”, a explicat expertul.

Conform economistului, Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune măsuri legislative menite să protejeze consumatorii aflați în dificultate de plată, în special în cazul creditelor ipotecare. Deși, tradițional, creditele ipotecare erau considerate cele mai sigure din sistem, anul 2025 a marcat o schimbare de tendință. Pentru prima dată, rata creditelor ipotecare neperformante a depășit media pe sistem. În ianuarie 2026, rata acestora a ajuns la 4,6%, comparativ cu 1,5% în 2024. Totodată, 18% din creditele ipotecare înregistrează întârzieri de plată, ceea ce reflectă o deteriorare a disciplinei financiare în rândul debitorilor.

„Este o creștere destul de îngrijorătoare a numărului de persoane care nu își pot achita creditele ipotecare timp de peste trei luni. Capacitatea de plată a populației s-a deteriorat într-un timp relativ scurt, pe fondul crizelor economice și al creșterii dobânzilor”, a subliniat Veaceslav Ioniță.

Economistul afirmă că agricultura rămâne sectorul cel mai vulnerabil. Cea mai mare rată a creditelor neperformante este înregistrată în agricultură – 10,9%. Deși nivelul este în scădere față de 2024, sectorul rămâne vulnerabil, în special din cauza volatilității producției agricole și a condițiilor economice dificile. În ianuarie 2026, aproape 58% din creditele acordate agricultorilor erau achitate cu întârziere, ceea ce indică presiuni continue asupra lichidității acestui sector.

Expertul propune o schimbare de paradigmă în finanțarea sectorului construcțiilor. În prezent, majoritatea finanțării se face prin credite ipotecare acordate populației, în timp ce companiile de construcții beneficiază de o disciplină financiară mai bună. „Ar trebui să revenim la un model în care finanțarea este orientată către companiile de construcții, nu direct către populație. Astfel, riscul ar fi transferat de pe umerii cetățenilor către companii, care au o capacitate mai bună de gestionare a creditelor”, a explicat Ioniță.

Expertul concluzionează că, deși sistemul financiar din R. Moldova este stabil, monitorizarea atentă a riscurilor și ajustarea mecanismelor de finanțare rămân esențiale pentru menținerea acestei stabilități pe termen lung.