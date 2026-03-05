Amenințarea sau agresarea judecătorilor și procurorilor, sancționată penal. În unele cazuri, pedeapsa poate fi de la 7 la 12 ani de închisoare

Persoanele care amenință sau agresează judecătorii și procurorii vor fi sancționate penal. Un proiect de lege care prevede măsuri legislative „de fortificare a securității” persoanelor care activează în domeniul justiției a fost votat joi, 5 martie, în lectura a doua de 55 de deputați.

Inițiativa legislativă a fost elaborată la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și are drept scop asigurarea securității judecătorilor, conform unui comunicat al Parlamentului.

„Securitatea judecătorului reprezintă o condiție esențială pentru asigurarea independenței şi imparțialității actului de justiție. Lipsa unor mecanisme adecvate de protecție poate cauza vulnerabilități ce influențează nu doar siguranța individuală a judecătorului, ci şi încrederea publicului în sistemul judecătoresc”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Astfel, Codul penal a fost completat cu un articol care se referă la amenințarea sau violența săvârșită asupra unui judecător sau a unui procuror.

„Așadar, violența nepericuloasă pentru viață sau sănătate față de un judecător sau de un procuror sau față de rudele apropiate ale acestuia, precum și deteriorarea sau distrugerea bunurilor se va sancționa cu amendă de până la 75 000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau cu închisoare de la 3 la 5 ani. Variantele agravante prevăd pedepse de la 5 la 8 ani de închisoare sau de la 7 la 12 ani.

Totodată, Codul contravențional a fost completat cu un articol care vizează ultragierea judecătorului. Această faptă se sancționează cu amendă de până la 3 000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore”, se spune în comunicat.

În cazul în care ultragierea judecătorului va fi însoțită de amenințări, acte de huliganism sau vătămare corporală ușoară, sancțiunea va ajunge până la 4 500 de lei sau arest contravențional de până la 15 zile.

Anterior, CSM a solicitat Parlamentului și Guvernului modificarea Codului contravențional și a Codului penal pentru sancționarea expresă a ultrajului, agresiunii, amenințării și hărțuirii împotriva judecătorilor, precum și adoptarea măsurilor legislative necesare pentru crearea și funcționarea poliției judiciare, ca mecanism esențial de protecție a instanțelor și a actului de justiție.

CSM a constatat „o creștere alarmantă” a cazurilor de agresiune, intimidare și presiune asupra judecătorilor, inclusiv violență fizică în sălile de judecată, amenințări directe, hărțuire și campanii de intimidare în mediul online, „în special în cauze sensibile și de mare corupție”.

Potrivit Consiliului, în perioada 2025–2026 au fost înregistrate multiple incidente grave în instanțele din Chișinău, Căușeni și Bălți, unele soldate cu traumatisme fizice ale judecătorilor, confirmând existența unui risc real pentru securitatea magistraților și pentru independența justiției. CSM scrie că a condamnat public aceste fapte, a sesizat organele de urmărire penală și a promovat măsuri de securitate, inclusiv control sporit al accesului și dotarea instanțelor cu sisteme de protecție.

O magistrată de la Judecătoria Chișinău a fost agresată pe 29 ianuarie, în incinta instanței de către o „justițiabilă”. Atunci, CSM a emis un comunicat în care „condamnă cu fermitate incidentul grav”.