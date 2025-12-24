Ambasadoarea UE, mesaj în ajun de sărbători: „Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”

Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, a venit cu un mesaj de felicitare pe 24 decembrie, în ajunul sărbătorilor de iarnă. În discursul său, aceasta a reamintit despre succesele înregistrate de R. Moldova în procesul de screening.

„Am avut ocazia să fiu martoră a doar ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare. Prin rezultatul alegerilor ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă – spre Uniunea Europeană, iar noi vă vom primi acolo cu brațele deschise. Ați făcut progrese remarcabile în ultimul an. Procesul de screening al legislației Uniunii Europene a fost cel mai rapid din istorie. Am organizat pentru prima dată summitul UE – R. Moldova, chiar aici, la Chișinău. Totodată UE a adoptat un pachet financiar financiar fără precedent pentru țara dumneavoastră – 1,9 miliarde de euro care vor transforma definitiv R. Moldova”, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău.

Aceasta a menționat că moldovenii beneficiază deja „de numeroase avantaje în drumul pentru integrarea UE”, precum aderarea la SEPA: „Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți familii care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene, iar acum puteți trimite bani mult mai ieftin datorită acestui sistem”. Totodată, ea a reamintit că de la 1 ianuarie, cetăâenii vor beneficia și de Roaming gratuit.