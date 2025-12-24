Ambasadoarea UE, mesaj în ajun de sărbători: „Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, a venit cu un mesaj de felicitare pe 24 decembrie, în ajunul sărbătorilor de iarnă. În discursul său, aceasta a reamintit despre succesele înregistrate de R. Moldova în procesul de screening.
„Am avut ocazia să fiu martoră a doar ultimelor patru luni, dar au fost niște luni extraordinare. Prin rezultatul alegerilor ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă, care nu se teme de nimic și știe foarte clar încotro se îndreaptă – spre Uniunea Europeană, iar noi vă vom primi acolo cu brațele deschise.
Ați făcut progrese remarcabile în ultimul an. Procesul de screening al legislației Uniunii Europene a fost cel mai rapid din istorie. Am organizat pentru prima dată summitul UE – R. Moldova, chiar aici, la Chișinău. Totodată UE a adoptat un pachet financiar financiar fără precedent pentru țara dumneavoastră – 1,9 miliarde de euro care vor transforma definitiv R. Moldova”, a declarat ambasadoarea UE la Chișinău.
Aceasta a menționat că moldovenii beneficiază deja „de numeroase avantaje în drumul pentru integrarea UE”, precum aderarea la SEPA: „Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți familii care trăiesc în statele membre ale Uniunii Europene, iar acum puteți trimite bani mult mai ieftin datorită acestui sistem”. Totodată, ea a reamintit că de la 1 ianuarie, cetăâenii vor beneficia și de Roaming gratuit.
„Vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi, pe mulți dintre care v-am întâlnit în diferite colțuri ale țării. (…) Vă promit că voi ajunge în toate acele colțuri pe care nu le-am vizitat încă și vă voi cunoaște pe cât mai mulți dintre dumneavoastră.
În ajun de sărbători vă doresc ceea ce este cel mai important: să vă reîntâlniți cu familiile voastre, cu cei care trăiesc peste hotare și vin acasă în vizită sau pe care poate îi veți vizita voi. Prețuiți aceste momente. Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice, iar noi, Uniunea Europeană, ne dorim tot ce este mai bun pentru dumneavoastră și pentru familiile voastre, pentru ca această țară să se dezvolte în anul viitor și mai mult decât în anul care se încheie”, a conchis Iwona Piórko.