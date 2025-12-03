Alte cinci persoane au fost trimise în judecată pentru pregătirea dezordinilor în masă în R. Moldova în 2024, după instruiri în Bosnia și Herțegovina

A fost finalizată urmărirea penală în privința altor cinci persoane, care ar fi participat la instruiri în Bosnia și Herțegovina pentru pregătirea dezordinilor în masă, în contextul alegerilor prezidențiale și referendumului privind aderarea la UE desfășurate în 2024, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Cele cinci persoane, printre care o femeie, au vârste cuprinse între 27 și 50 de ani și sunt din R. Moldova, mai exact Chișinău, Criuleni, Tighina și un învinuit din Ucraina, cu cetățenia Finlandei, care locuiește în Chișinău.

Doi învinuiți au rolul de co-organizatori, instruiți să coordoneze subgrupuri de participanți la manifestații publice cu caracter destabilizator. Ambii sunt plasați în arest la domiciliu.

Trei din aceștia ar fi fost invitați să participe la instruiri, în timpul unui antrenament din parcul Valea Trandafirilor din Chișinău, de către o altă învinuită trimisă anterior în judecată în același dosar.

„Aceasta s-ar fi apropiat de ei și așa cum sportivii nu aveau un loc de muncă stabil, ea le-ar fi propus să participe la «antrenamente sportive» în România, cu 400 – 500 de dolari/săptămână, primiți pe portmonee electronice în criptomonedă.”

Alți doi învinuiți, femeia și un alt bărbat, au fost convinși să accepte invitația de către alte persoane trimise în judecată pe dosar, cu folosirea acelorași aplicații mobile – Telegram și Yandex.

Potrivit informațiilor din dosarul penal, odată ajunși în România, „călătoria celor cinci învinuiți” a continuat până în Bosnia și Herțegovina, unde au rămas fără pașapoarte și fără telefoane.

„Acolo, potrivit declarațiilor, aceștia au fost transportați într-o tabără din pădure, în care erau mai multe corturi și calculatoare la mese, unde alți participanți învățau să piloteze drone. Aceștia ar fi fost instruiți de vorbitori de rusă, timp de 1-2 săptămâni și s-au axat pe pilotarea dronelor, tractici de provocare a panicii și haosului, de penetrare a cordoanelor poliției, prepararea obiectelor incendierea, precum și elemente de psihologie”, a precizat PCCOCS.

Astfel, aceștia au fost reținuți la intrare în R. Moldova.

„Acolo, aceștia au fost supuși perchezițiilor, iar la femeia învinuită au fost găsite și ridicate mini-drone cu cameră video și mecanisme de aruncare și dispozitive pirotehnice, după ce ar fi participat și ea la instruiri de asamblare și pilotare a coptereleor în scopuri violente. Tot atunci, de la aceasta au fost ridicate componente de drone, ochelari VR pentru drone, echipamente de control radio.”

De asemenea, de la un alt învinuit au fost ridicate aproape 300 de pliante cu conținut vădit discriminatoriu, care promovau idei de intoleranță și ostilitate între adepții diferitor confesiuni religioase, în care erau folosite expresii și imagini „menite să provoace sentimente de ură, respingere și dezbinare – pliante cu privire la care Consiliul pentru Egalitate din Moldova a emis în data de 16 octombrie 2025 un aviz de constatare a încălcării legii, prin depășirea limitelor libertății de exprimare”.

„Mai exact, pliantele conțineau imaginea candidatului care ulterior a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al R. Moldova și a unui mitropolit, în contextul organizării unor ture din Chișinău în România. Pliantele promovau ideea unei «singure credințe» și a «unei singure biserici», mesaj ce urmărea să inducă o polarizare între enoriașii bisericilor aflate sub jurisdicții bisericești din două state diferite”, a adăugat PCCOCS.

Potrivit declarațiilor cetățeanului Finlandei, verișorul care l-ar fi racolat (învinuit și el), i-a spus că „documentele” pe care le transportau „erau destinate ajutorării unei biserici din R. Moldova.”

în prezent, cei doi co-organizatori sunt plasați în arest la domiciliu, iar celelalte persoane sunt sub control judiciar.

Potrivit Codului penal al Moldovei, infracțiunea de organizare sau conducere a dezordinilor în masă, se pedepsește cu închisoarea de la 4 la 8 ani. Suplimentar acestei infracțiuni, în cazul învinuitului de la care au fost ridicate pliantele, procurorii specializați i-au incriminat și infracțiunea de instigare la acțiuni violente, pentru motive de prejudecată, care se pedepsește cu amendă de până la 30 000 de lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de la 1 an la 3 ani.

„Urmărirea penală contiună în privința altor membrii ai grupului criminal organizat, timp în care, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.”

În același dosar, în septembrie 2024 au fost condamnați șapte bărbați la pedepse cu închisoarea.

Anterior, procurorii au trimis în judecată alte cinci persoane, inclusiv un inculpat este vizat și de sancțiuni ale Uniunii Europene pentru desenarea stelelor lui David pe mai multe clădiri din Paris, Franța.

În privința acestora, judecătorul de instrucție a dispus aplicarea măsurii preventive – liberarea provizorie sub control judiciar, după ce anterior la demersul procurorilor specializați a fost aplicat arestul, iar în privința unuia din învinuiți, după trimiterea în judecată a dosarului de către procurori, în așteptarea examinării judiciare a dosarului, a expirat termenul maxim de 12 luni pentru aplicarea arestului.