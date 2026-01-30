Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează în regim normal, după lucrările de restabilire a avariilor, informează Moldelectrica

În urma lucrărilor de restabilire a avariilor, toate liniile electrice aeriene sunt în prezent funcționale, iar alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se realizează conform schemei normale, informează Î.S. Moldelectrica.

Totodată, potrivit prognozelor meteorologice comunicate de instituțiile de resort, în perioada următoare este estimat un val de frig accentuat, cu temperaturi ce pot ajunge la -19°C și rafale de vânt puternic.

„Această situație meteorologică poate genera condiții dificile pentru rețeaua electrică și pentru siguranța cetățenilor”, scrie Moldelectrica.

În acest context, Î.S. „Moldelectrica” recomandă:

Respectarea strictă a regulilor de siguranță electrică;

Evitarea apropierii de conductoarele electrice doborâte sau cu înălțime redusă;

Limitarea accesului în zonele unde se desfășoară lucrări operative;

În cazul identificării unor defecțiuni, conductoare căzute sau situații periculoase, apelați imediat serviciile de urgență -112;

Prognoza meteo pentru următoarele zile:

Pe 31 ianuarie, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat, va ninge slab, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Pe 1 și 2 februarie, vremea va fi fără precipitații.

Pe parcursul intervalului, se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 31 ianuarie din cauza intensificărilor de vânt, va viscoli, iar temporar vizibilitatea va fi scăzută.

Minime nocturne vor coborî treptat de la −10..−5°C până la −22..−17°C.

Maxime diurne se vor situa între −10..−5°C pe 31 ianuarie, iar pe 1–2 februarie între −12..−7°C.