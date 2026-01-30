UPDATE Circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca. Poliția atenționează: Pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare

În urma condițiilor meteorologice din ultimele ore, pe mai multe trasee din țară se înregistrează lapoviță și ninsoare, fapt ce îngreunează circulația rutieră, scrie Poliția Națională. Carosabilul este alunecos, iar unele drumuri sunt dificil de parcurs, atenționează oamenii legii.

UPDATE 18:40 Poliția anunță că pentru prevenirea derapajelor, circulația autovehiculelor de mare tonaj este sistată de la PTF Palanca pe traseele R-30, R-31 și R-2, în direcția municipiului Chișinău, precum și pe sensul opus.

De asemenea, polițiștii de patrulare informează că, în adiacentul localității Arionești din raionul Dondușeni, pe direcția spre orașul Otaci, circulația camioanelor este sistată din cauza poleiului format pe carosabil.

Știre inițială:

„Pe mai multe trasee naționale și străzi s-au format degradări semnificative ale carosabilului, fapt ce sporește considerabil riscul producerii accidentelor rutiere sau deteriorări ale automobilelor”, scrie Poliția.

În acest context, Polițiștii vin cu recomandări pentru conducătorii auto:

adaptați viteza la condițiile de drum;

păstrați distanța de siguranță între vehicule;

evitați deplasările care nu sunt strict necesare;

asigurați-vă că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

Polițiștii mai menționează că echipajele sunt în teren, monitorizează traficul și acționează pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului.

Prognoza meteo pentru următoarele zile:

Pe 31 ianuarie, noaptea pe arii extinse, iar ziua izolat, va ninge slab, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Pe 1 și 2 februarie, vremea va fi fără precipitații.

Pe parcursul intervalului, se va semnala polei, iar pe drumuri ghețuș. Pe 31 ianuarie din cauza intensificărilor de vânt, va viscoli, iar temporar vizibilitatea va fi scăzută.

Minime nocturne vor coborî treptat de la −10..−5°C până la −22..−17°C.

Maxime diurne se vor situa între −10..−5°C pe 31 ianuarie, iar pe 1–2 februarie între −12..−7°C.