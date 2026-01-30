CNMC: Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică

Pe parcursul zilei de vineri, 30 ianuarie, condițiile meteo au evoluat gradual, iar precipitațiile, vântul din nord și scăderea temperaturilor au favorizat formarea poleiului și a ghețușului pe unele sectoare de drum. Circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă pe întreg teritoriul R. Moldova, potrivit informațiilor oferite de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), până la ora 19:00.



Drumurile naționale sunt, în mare parte, practicabile.

„Traseul R-8 Arionești–Otaci rămâne temporar blocat. Mai multe raioane, inclusiv Chișinău, Orhei, Rezina, Criuleni și Ialoveni, sunt monitorizate ca zone prioritare”, potrivit CNMC.

Până la această oră, au fost utilizate 338 tone de material antiderapant.

Pe parcursul zilei au fost înregistrate șase accidente rutiere. O persoană a fost traumatizată. Nu au fost înregistrate persoane decedate.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a intervenit pentru sprijinirea echipelor medicale în zone cu acces dificil. Situațiile au fost gestionate fără consecințe grave.

Sistemul medical funcționează în regim de alertă.

„Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a gestionat 331 de solicitări. 44 dintre acestea au vizat cazuri de traumatisme. Activitatea nu a fost întreruptă”, arată datele CNMC, până la ora 19:00.

În sectorul energetic, condițiile meteo au generat deconectări.

„Șapte localități din raioanele Rezina și Șoldănești, cu 590 de consumatori, rămân temporar fără energie electrică. Echipele de intervenție sunt în teren”, potrivit Centrului.

La ora 18:30, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, PTF Tudora și PTF Palanca au sistat temporar trecerea camioanelor. Traficul pentru alte categorii de participanți este permis.

Aeroportul Internațional Chișinău funcționează în regim normal. Nu sunt înregistrate blocaje sau perturbări majore.

„Situația este monitorizată permanent. Intervențiile sunt ajustate în funcție de evoluția condițiilor din teren. Pentru gestionarea situației, instituțiile responsabile au activat capacități extinse de intervenție la nivel național”, anunță responsabilii.

Administrația Națională a Drumurilor a mobilizat 109 unități de transport pentru combaterea lunecușului. În rezervă sunt peste 12 mii tone de material antiderapant pentru următoarele 24 ore. Intervențiile și curățarea drumurilor continuă.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență menține în stare de alertă 319 angajați și 90 de autospeciale. În cursul zilei au fost realizate două intervenții operative, pentru sprijinirea echipelor de ambulanță.

Inspectoratul General al Poliției a mobilizat 700 de polițiști și 314 echipaje auto. Patrularea traseelor naționale și a localităților se desfășoară continuu.

Inspectoratul General de Carabinieri are pregătiți 82 de angajați și 15 unități de transport. Forțele sunt disponibile pentru acordarea suportului populației, la necesitate.

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească gestionează intervențiile în regim prioritar.

Armata Națională menține forțele și mijloacele în stare de pregătire. Efectivele și tehnica sunt prepoziționate în toate regiunile țării. Intervenția este posibilă la solicitarea autorităților civile.